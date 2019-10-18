Купоны и аккаунты Яндекс.Директ - скидка до 60% от бюджета

Отправлено Вчера, 20:54

Продам аккаунты и купоны Яндекс.Директ недорого. Сразу получите профит в 60% от своего рекламного бюджета с каждого пополнения!

Можно рекламировать сайты, которые ранее рекламировались в Яндекс.Директ.

В наличии аккаунты Яндекс.директ с балансом: (+ к балансу НДС)

6000 р., 8000 р., 10 000 р, 20000 р, 30000 р

Купоны Яндекс.Директ (+ к балансу НДС)

3000 р. после активации на счету 6 000 + ндс

6000 р. после активации на счету 8 000 + ндс

5000 р после активации на счету 10 000 + ндс

10000 р. после активации на счету 20 000 + ндс

30000 р. после активации на счету 30 000 + ндс

контакты:

seobabai@ya.ru

@seobabai - телеграм

seobabai - скайп

kupondirect.ru

И промокод «от ёжика» позволит получить скидку в 10%.