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Купоны и аккаунты Яндекс.Директ - скидка до 60% от бюджета

Автор темы Костин, Вчера, 20:54

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#1 Костин

Костин

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Отправлено Вчера, 20:54

Продам аккаунты и купоны Яндекс.Директ недорого. Сразу получите профит в 60% от своего рекламного бюджета с каждого пополнения!

Можно рекламировать сайты, которые ранее рекламировались в Яндекс.Директ.

 

В наличии аккаунты Яндекс.директ с балансом: (+ к балансу НДС)

6000 р., 8000 р., 10 000 р, 20000 р, 30000 р

 

Купоны Яндекс.Директ (+ к балансу НДС)

  • 3000 р. после активации на счету 6 000 + ндс
  • 6000 р. после активации на счету 8 000 + ндс
  • 5000 р после активации на счету 10 000 + ндс
  • 10000 р. после активации на счету 20 000 + ндс
  • 30000 р. после активации на счету 30 000 + ндс

контакты:

seobabai@ya.ru

@seobabai - телеграм

seobabai - скайп

kupondirect.ru

 

И промокод «от ёжика» позволит получить скидку в 10%.


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