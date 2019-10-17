Дневник инвестора самоучки

Отправлено Сегодня, 17:29

Почему-то захотелось вести дневник своего начинания. Вдруг кому то окажется полезно. Если что-то нарушаю - прошу простить.

Итак кратко.

11 октября 2019 года начала мой путь инвестора. Отчасти это любопытство. И изучение на практике чего-то нового.

В качестве брокера на данный момент использую Тинькофф Инвестиции. Я знаю, что у форумчан очень неоднозначное отношение к тому, что делает Тинькофф, но пока я доволен. Если возникнут косяки - обязательно об этом напишу. Да и пост не об этом. В первую очередь - хочу рассказывать, что попадает в мой портфель и какова динамика.

На данный момент инвестирую только в рублях и в российские компании. Важно отметить, что сейчас я пользуюсь советником, который предоставляет брокер. Наберусь опыта - буду с ним спорить.

11 октября 2019 года купил:

1. 10 акций Сбербанка.

2. 2 облигации Самарской области.

17 октября вышел из пифов, которые 2 года лежали в другой управляющей компании. На бюджет примерно 40 000 рублей был собран следующий портфель:

1. Polymetal - 3 акции

2. Башнефть - привилегированные акции - 2 штуки

3. Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - 2000 акций

4. Газпром - 20 акций

5. Мосэнерго - 2000 акций

6. МТС - 10 акций

7. РусАгро - 1 акция

8. Татнефть - привилегированные акции - 4 акции

9. Оренбургская область выпуск 3 - 4 облигации

10. ОФЗ 26211 - 13 облигаций

Далее планирую инвестировать 3000 в месяц. Что получится? Увидим вместе.