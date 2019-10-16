Сообщение отредактировал Сергей Старинов: Сегодня, 06:10
Почему ты обязан брать предоплату? Или идиот, который не учится на сво
Автор темы Сергей Старинов, Сегодня, 06:10
В теме одно сообщение
#1
Отправлено Сегодня, 06:10
Сейчас я покажу вам пример сказочного идиота. И этот идиот - Я!
Человеку нужен был срочно текст, он обратился ко мне, я его написал, а он просто-напросто, оставил меня в идиотах. Вот и всё!
https://vk.com/dozhd1979 (Ссылка на его профиль, никогда не работайте с этим человеком!)
Сейчас я вношу его в чёрный список заказчиков и пишу одному крупному копирайтеру об этом инциденте, потому что, он приняла от него заказ.
Если тебе не платят 50% (или решай сам сколько тебе надо) от заказа в начале работы, либо отказывайся работать сразу, либо проси деньги вперёд, когда выполнишь работу. Предоставь замазанный скриншот, например.
Всё, удачи тебе, мой дорогой друг) Я пошёл зализывать раны и сдавать этого урода) Комментируй, если хочешь)
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#2
Отправлено Сегодня, 11:34
а текст-то Вы в итоге ему отдали?
а я вот, например, как заказчик не люблю работать по предоплате, так как, получив деньги, исполнитель не бросается тут же выполнять работу, в лучшем случае затягивает сроки сдачи работы, в худшем - не делает вообще ничего и деньги естественно не возвращает, поэтому все эти предоплаты в топку
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