Перейти к содержимому

Фотография

Почему ты обязан брать предоплату? Или идиот, который не учится на сво

Автор темы Сергей Старинов, Сегодня, 06:10

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 Сергей Старинов

Сергей Старинов

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 06:10

Сейчас я покажу вам пример сказочного идиота. И этот идиот - Я!
 
Человеку нужен был срочно текст, он обратился ко мне, я его написал, а он просто-напросто, оставил меня в идиотах. Вот и всё!
 
https://vk.com/dozhd1979 (Ссылка на его профиль, никогда не работайте с этим человеком!)
Сейчас я вношу его в чёрный список заказчиков и пишу одному крупному копирайтеру об этом инциденте, потому что, он приняла от него заказ.
Если тебе не платят 50% (или решай сам сколько тебе надо) от заказа в начале работы, либо отказывайся работать сразу, либо проси деньги вперёд, когда выполнишь работу. Предоставь замазанный скриншот, например.
Всё, удачи тебе, мой дорогой друг) Я пошёл зализывать раны и сдавать этого урода) Комментируй, если хочешь)
 
 

Прикрепленные изображения

  • Screenshot_1.png
  • Screenshot_2.png

Сообщение отредактировал Сергей Старинов: Сегодня, 06:10

  • 0
На правах рекламы

#2 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 781 сообщений
484
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 11:34

а текст-то Вы в итоге ему отдали?

 

а я вот, например, как заказчик не люблю работать по предоплате, так как, получив деньги, исполнитель не бросается тут же выполнять работу, в лучшем случае затягивает сроки сдачи работы, в худшем - не делает вообще ничего и деньги естественно не возвращает, поэтому все эти предоплаты в топку


  • 0

www.trafficgu.ru - биржа равноценного обмена переходами! Присоединяйтесь!

www.wowtraf.com - рекламные акции для интернет-проектов! Набирайте подписчиков бесплатно!

Обратно в Виды мошенничества и обмана в Сети


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


    BrandWatch (1)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Безопасность в сети
  3. Виды мошенничества и обмана в Сети
  4. Правила форума