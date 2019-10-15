Как писать тексты за большие деньги?

Вы продолжаете писать хорошо и люди понимают, что работать с вами выгодно, ведь ваши тексты приносят им большую прибыль. И вы снова повышаете свой ценник, например, 100 рублей. Уже что-то. Я сам пишу за 100 рублей 1000 символов.