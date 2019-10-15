Как писать тексты за большие деньги?

Приветствую! Многие копирайтеры на биржах контента и фриланса в том числе, пишут статьи за копейки. И считаю что это нормально. Например, 50 рублей за 1000 символов. Ну рабство и никак иначе.
Что же я предлагаю? Я предлагаю вам продолжить писать! Именно! Только пишите уже более качественно. Если ваши потенциальные заказчики будут видеть, что вы пишете хорошо, то и заказов будет намного больше.
А теперь самое интересное, вы просто берёте и повышаете себе цену. Допустим, это уже будет 80 рублей. Некоторые заказчики скажут что найдут подешевле, ну пусть и ищут)
Вы продолжаете писать хорошо и люди понимают, что работать с вами выгодно, ведь ваши тексты приносят им большую прибыль. И вы снова повышаете свой ценник, например, 100 рублей. Уже что-то. Я сам пишу за 100 рублей 1000 символов.
Лично знаком с копирайтерами, которые пишут и по 200 рублей за 1000 информационные статьи. И речь идёт только о них.
Вам придётся брать заказчиков из социальных сетей для этого дела. Там они более открыты. Хотя случаи мошенничества в социальных сетях тоже велики.
Удачи вам) Комментируйте эту статью, чтобы выразить своё мнение) А с вами был копирайтер-маркетолог - Сергей Старинов!
Сообщение отредактировал Сергей Старинов: Сегодня, 04:33