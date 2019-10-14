Как правильно продавать в интернете?

Отправлено Сегодня, 02:44

Как составить портрет целевой аудитории?



Пошаговая инструкция, чтобы узнать, кто Ваша ЦА.



1. Определите, кто заинтересован в товаре



Чтобы в первую очередь понять, кто готов купить продукт — узнайте свою ЦА, Для этого лучше использовать как можно больше источников: от социальных сетей до форумов и другие любые сайты, где есть люди.



Возьмём пример. Вы продаёте услуги ремонта автомобилей в Вашем городе. Как понять, какая аудитория нужна?



1) Найдите группы во Вконтакте и других социальных сетях по запросу "авто", "машины" и т. д. Обращайте внимание больше на тех, кто лайкает, комментирует или как-то по другому проявляет свою активность. Потому что подписан не всегда означает, что активен. Возможна накрутка или просто человек уже не интересуется, но остался в подписчиках.



2) Узнайте возраст на профилях людей. Допустим, от 25 до 40 лет, мужской пол.



2. Углубляйтесь в поиске



Не факт, что все те, кто интересуются автомобилями, нуждаются в ремонте. Нужно в деталях узнать какой конкретно возраст.



Это можно сделать с помощью видео на YouTube и хорошо подойдут форумы. Разберитесь, узнайте, какой точный возраст людей, кто сейчас ищет услугу по ремонту.



Далее узнайте семейное положение, уровень дохода, привычки, наличие детей (возможно люди хотят сделать ремонт для машины ребёнка), профессию, мировозрение, местоположение.



3. Боли ЦА



Для этого также подойдут форумы, открытые обсуждения, социальные сети. Узнайте, что больше всего волнует людей, когда они планируют ремонт.



Возможно, у них было много проблем с тем, что компании обманывали их, и брали большие деньги за минимум действий. Или им важно, чтобы работа была выполнена как можно быстрее: были ситуации, когда не удавалось вовремя забрать машину.



Разберитесь, поймите, какие боли и также дополнительно решите, как их можно отразить в тексте.



4. Возражения



Что важно Вашим будущим клиентам при выборе? Какие возражения могут возникнуть?



Это могут быть: гарантии, отзывы, официальные документы. У кого-то есть лидер мнений в сфере автомобилей, и клиент доверяет больше ему. Это тоже важно знать.



Надеюсь, был Вам полезен. Если есть вопросы, то пишите в лс. Делаю бесплатную консультацию по контенту для Вашего бизнеса. Удачи