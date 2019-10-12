Как взорвать конверсию с рекламным/продающим письмом? Вещь, которую, м

Отправлено Сегодня, 06:28

Мне как копирайтеру, частенько приходится писать продающие или рекламные письма в рассылку. И только недавно я заметил, что может существенно повлиять на конверсию.

Вот так выглядело одно из первых моих продающих писем. Оно не возымело должного эффекта. Хотя конверсия была приличной. Что же здесь не так и как можно это всё было улучшить?

Выгоды от услуг

В рекламных или продающих письмах, как нельзя хорошо работают выгоды. Я подал их просто ужасно. Я попытался продать напрямую, чтобы не напрягаться. Но я должен был подумать, что получит клиент.

Я должен был сделать так, чтобы он понимал, что данная компания подходит ему как нельзя кстати.

О чём я, конечно же, не позаботился.

Краткий вывод

В письме должны приветствие, причина почему написано письмо и прочее, это естественно, но не забывайте, что выгода от товара или услуги - одна из важнейших вещей.

Если вы в чём-то со мной не согласны, то напишите об этом в комментариях или свяжитесь со мной в VK: https://vk.com/c0pywriting

В любом случае удачи вам!