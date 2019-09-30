Штрафы для малого и среднего бизнеса увеличат в 100 раз!

Отправлено Вчера, 23:02





Штрафы за ведение теневого бизнеса доведут до 100 тыс. рублей, увеличив их тем самым в 100 раз.

Сейчас штрафы составляют 500 — 2 тыс. рублей (статья 14.1 КоАП РФ).



Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития РФ Максиму Орешкину обобщенную информацию с законодательными инициативами российских регионов в области развития малого и среднего предпринимательства. Вот там и висит предложение установить новую ответственность за ведение теневого бизнеса на отметке от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Новые штрафы будут касаться тех, кто занимается бизнесом без регистрации ИП или юрлица, работает без официального оформления.





