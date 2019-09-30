Перейти к содержимому

Фотография

Штрафы для малого и среднего бизнеса увеличат в 100 раз!

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 23:02

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 26 109 сообщений
8 399
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 23:02

Image201910010258451569884325.png
       

Штрафы за ведение теневого бизнеса доведут до 100 тыс. рублей, увеличив их тем самым в 100 раз.
Сейчас штрафы составляют 500 — 2 тыс. рублей (статья 14.1 КоАП РФ).
      
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития РФ Максиму Орешкину обобщенную информацию с законодательными инициативами российских регионов в области развития малого и среднего предпринимательства. Вот там и висит предложение установить новую ответственность за ведение теневого бизнеса на отметке от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
     
Новые штрафы будут касаться тех, кто занимается бизнесом без регистрации ИП или юрлица, работает без официального оформления.
     
Источник: "Клерк".

     
       
      

 


  • 0

Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

На правах рекламы

Обратно в Юридические вопросы ведения бизнеса


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Юридические вопросы ведения бизнеса
  4. Правила форума