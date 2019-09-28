Набор в команду(Работа)

Отправлено Вчера, 16:10

Доброго времени суток.

В нашу команду требуются новые люди в связи с потсоянным развитием нашего бизнеса.

Вся работа полностью онлайн, нам нужны как специалисты так и новички различных сфер.

Направления как серые так и белые.

Доход от 50-100$ до 700$ в день. Больше работаете, больше зарабатываете.

От вас нужно:

1) ПК и интернет, ваше местоположение значения не имеет.

2) Адекватность.

3) Желание развиваться.

4) Обучаемость.

Все подробности вы можете узнать написав в Telegram: @gendirs

В сообщеннии желательно указываете.

Что умеете, чем занимаетесь, чем хотели бы занимать и ожидаемый доход.

Выплаты:

Раз в неделю.

Раз в 3 дня

Каждый вечер

К наркотическим веществам отношения не имеем, как и к откровенной чернухе.

По этому наркоманов и глупых людей просьба не беспокоить.