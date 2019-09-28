Набор в команду(Работа)

Доброго времени суток.
В нашу команду требуются новые люди в связи с потсоянным развитием нашего бизнеса.
Вся работа полностью онлайн, нам нужны как специалисты так и новички различных сфер.
Направления как серые так и белые.
Доход от 50-100$ до 700$ в день. Больше работаете, больше зарабатываете.
От вас нужно:
1) ПК и интернет, ваше местоположение значения не имеет.
2) Адекватность.
3) Желание развиваться.
4) Обучаемость.
Все подробности вы можете узнать написав в Telegram: @gendirs
В сообщеннии желательно указываете.
Что умеете, чем занимаетесь, чем хотели бы занимать и ожидаемый доход.
Выплаты:
Раз в неделю.
Раз в 3 дня
Каждый вечер
К наркотическим веществам отношения не имеем, как и к откровенной чернухе.
По этому наркоманов и глупых людей просьба не беспокоить.