В ЦБ допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам?!.

Отправлено Вчера, 23:25





ЦБ РФ обсуждает возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам в России.

«Этот вопрос сейчас обсуждается, решение еще не принято», — сказала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на конференции Fitch Ratings 2019, отвечая на вопрос о том, возможно ли введение отрицательных ставок.



Минфин поддерживает идею разрешить российским банкам вводить отрицательные ставки по валютным депозитам, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, пока этот вопрос обсуждается на уровне идеи.



В Госдуме отреагировали на идею ввести отрицательные ставки по валютным вкладам.

Введение отрицательных ставок по валютным вкладам - возможная ситуация, банки зачастую не заинтересованы формировать валютные вклады, заявил RNS председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Европейский центральный банк уже несколько лет держит отрицательные ставки и 12 сентября еще сильнее снизил ставку своих депозитов: с -0,4 до -0,5% годовых. Это беспокоит российский ЦБ: банки сталкиваются с отрицательной доходностью и теряют процентные доходы при размещении средств в европейских активах. Банкам дорого привлекать евро даже под нулевую ставку, а стартовавший цикл смягчения денежной политики США создаст риск отрицательных ставок и в долларе, указывал казначей банка «Открытие» Дмитрий Орлов.



Основной эффект этой новации коснется не физических, а юридических лиц, которые извлекают выгоду, размещая евро в российских банках в то время, когда европейские банки предлагают им отрицательные ставки по депозитам, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.





