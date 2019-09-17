FreeLanceHelper - автопоиск заказов для фрилансера

Отправлено Вчера, 21:23

FreeLanceHelper - программа которая помогает фрилансерам оперативно находит заказы!



Наша программа постоянно мониторит:

- биржи фриланса (8шт.)

- группы вконтакте (Ваш список)

- каналы телеграм (Ваш список)



Программа подбирает задания по указанным ключевым словам и фильтрует по минус словам



Все подходящие задания записываются в список.

Так же в список записываются задания с минус словом, которые возможно Вам подойдут.



Дополнительно Вы можете подключить оповещения на выбор с помощью бота вконтакте, бота телеграм, звукового оповещения, открытия страницы с заданием в браузере.



Оцените работу программу! БЕСПЛАТНО на 5 дней.

Для этого напишите в вк https://vk.me/freelancehelper или тг https://t.me/N_tumanov

И скажите что вы с форума info-forum.ru



Стоимость:

1200р год - версия BASIC

1920р год - версия STANDART

При оплате на яндекс.деньги лицензии на год скидка 100р

Оплатить лицензию можно и на меньший срок



Отличие версий в разном количестве проверяемых площадок, версия BASIC работает только с биржами, версия STANDART с биржами и дополнительно с вконтакте и телеграм.



Обновление бесплатно, планируется добавление новых площадок для поиска заданий

Сообщение отредактировал tumanov24: Вчера, 21:24