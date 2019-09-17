FreeLanceHelper - автопоиск заказов для фрилансера

FreeLanceHelper - программа которая помогает фрилансерам оперативно находит заказы!
Наша программа постоянно мониторит:
- биржи фриланса (8шт.)
- группы вконтакте (Ваш список)
- каналы телеграм (Ваш список)
Программа подбирает задания по указанным ключевым словам и фильтрует по минус словам
Все подходящие задания записываются в список.
Так же в список записываются задания с минус словом, которые возможно Вам подойдут.
Дополнительно Вы можете подключить оповещения на выбор с помощью бота вконтакте, бота телеграм, звукового оповещения, открытия страницы с заданием в браузере.
Оцените работу программу! БЕСПЛАТНО на 5 дней.
Для этого напишите в вк https://vk.me/freelancehelper или тг https://t.me/N_tumanov
И скажите что вы с форума info-forum.ru
Стоимость:
1200р год - версия BASIC
1920р год - версия STANDART
При оплате на яндекс.деньги лицензии на год скидка 100р
Оплатить лицензию можно и на меньший срок
Отличие версий в разном количестве проверяемых площадок, версия BASIC работает только с биржами, версия STANDART с биржами и дополнительно с вконтакте и телеграм.
Обновление бесплатно, планируется добавление новых площадок для поиска заданий
Сообщение отредактировал tumanov24: Вчера, 21:24