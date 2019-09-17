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FreeLanceHelper - автопоиск заказов для фрилансера

Автор темы tumanov24, Вчера, 21:23

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#1 tumanov24

tumanov24

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Отправлено Вчера, 21:23

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FreeLanceHelper - программа которая помогает фрилансерам оперативно находит заказы!

Наша программа постоянно мониторит:
- биржи фриланса (8шт.)
- группы вконтакте (Ваш список)
- каналы телеграм (Ваш список)

Программа подбирает задания по указанным ключевым словам и фильтрует по минус словам

Все подходящие задания записываются в список.
Так же в список записываются задания с минус словом, которые возможно Вам подойдут.

Дополнительно Вы можете подключить оповещения на выбор с помощью бота вконтакте, бота телеграм, звукового оповещения, открытия страницы с заданием в браузере.

Оцените работу программу! БЕСПЛАТНО на 5 дней.
Для этого напишите в вк https://vk.me/freelancehelper или тг https://t.me/N_tumanov
И скажите что вы с форума info-forum.ru

 


Стоимость:
1200р год - версия BASIC
1920р год - версия STANDART
При оплате на яндекс.деньги лицензии на год скидка 100р
Оплатить лицензию можно и на меньший срок

Отличие версий в разном количестве проверяемых площадок, версия BASIC работает только с биржами, версия STANDART с биржами и дополнительно с вконтакте и телеграм.

Обновление бесплатно, планируется добавление новых площадок для поиска заданий

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Сообщение отредактировал tumanov24: Вчера, 21:24

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