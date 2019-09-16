Продам аккаунты Google Adwords с балансом 450 USD

Отправлено Вчера, 20:06

Внимание

Кого интересует рост вашего бизнеса, продвижение сайта своими усилиями, так как ему надо, без прочей помощи, продаются аккаунты Google Adwords с номиналом 350$ +промокод на 100$ на счету!

Кого заинтересовало пишите в ЛС вк ( https://vk.com/vaniaskul ) телеграм ( https://t.me/skul227 ).

Возможен опт со скидкой и работа через ваших гарантов при сомнениях с вашей стороны.

По использованию в кратце: обналичили в свою рекламу весь баланс аккаунта, и забыли про него, запускаете следующий. Рекламируется любой домен! Аккаунты гугл сам не блокируют если вы следуете предоставленной вам инструкции! p.s. Если все-же, что-то пошло не так не по вашей вине, представим вам замену аккаунта - бесплатно.

Прайс:

1 аккаунт - 180$

5 аккаунтов - по 150$ за 1 шт

10 аккаунтов - по 120$ за 1 шт

аккаунты полностью белые, все объясним\обучим.

P.s.p.s Баланс выглядит как на прикрепленном скриншоте.