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Продам аккаунты Google Adwords с балансом 450 USD

Автор темы vaniaskul, Вчера, 20:06

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#1 vaniaskul

vaniaskul

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Обычный

Отправлено Вчера, 20:06

Внимание
Кого интересует рост вашего бизнеса, продвижение сайта своими усилиями, так как ему надо, без прочей помощи, продаются аккаунты Google Adwords с номиналом 350$ +промокод на 100$ на счету!
Кого заинтересовало пишите в ЛС вк ( https://vk.com/vaniaskul ) телеграм ( https://t.me/skul227 ).
Возможен опт со скидкой и работа через ваших гарантов при сомнениях с вашей стороны.
По использованию в кратце: обналичили в свою рекламу весь баланс аккаунта, и забыли про него, запускаете следующий. Рекламируется любой домен! Аккаунты гугл сам не блокируют если вы следуете предоставленной вам инструкции! p.s. Если все-же, что-то пошло не так не по вашей вине, представим вам замену аккаунта - бесплатно.
Прайс:
1 аккаунт - 180$
5 аккаунтов - по 150$ за 1 шт
10 аккаунтов - по 120$ за 1 шт
аккаунты полностью белые, все объясним\обучим.
P.s.p.s Баланс выглядит как на прикрепленном скриншоте.

 

Прикрепленные изображения

  • 55GLQEkzD_E.jpg

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