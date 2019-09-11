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Онлайн-курс по написанию текстов. Пройди первую неделю бесплатно

Автор темы Zahiry, Сегодня, 13:38

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#1 Zahiry

Zahiry

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 13:38

Друзья!

 

Приглашаем на курс «Мастерство создания текста». 

Уже 12 лет он помогает тем, кто хочет научиться выражать мысли письменно и устно. Ведет блог, колонку, свой сайт, развивает дело, хочет научиться стройно и ясно излагать свои мысли. Учит справляться со страхом чистого листа, синдромом самозванца и отличника. Выбирать тему, жанр, стиль и название тексту. Легко и быстро начинать текст, наполнять его и завершать, не забывая о принципах редактуры уже написанного.

 

За 4 недели курса вы напишете эссе, релиз, рецензию и статью. Курс проходит в закрытом канале telegram, в виде аудиоуроков трижды в неделю. Первая неделя бесплатная, чтобы вы могли понять, подходит ли такой формат. 

Преподаватель и автор курса – Юлия Милович-Шералиева, культуролог, автор книг, статей и эссе, лектор вузов.  

 

Подробная информация о программе курса есть на сайте - http://onlineschoolmst.com/

 


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