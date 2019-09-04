Шаг (маленький) ФНС навстречу бизнесу?!.

Отправлено Вчера, 22:08





Федеральная налоговая служба подготовила поправки в налоговый кодекс. Новые поправки позволят отказаться от блокировки счетов при задолженности по налогам на сумму до 3 тыс. руб .

Забота о мелких долгах будет на совести самих бизнесменов. Срок погашения "копеек" можно будет растянуть до 3 лет, либо налоговая сама спишет долг по истечении этого срока.

Эта мера «сократит случаи общения с налоговыми органами тех компаний и предпринимателей, которые в целом своевременно платят налоги», пояснили в самой ФНС, добавив, что она выгодна и бизнесу, и самой налоговой службе: снизятся организационные издержки налогоплательщиков и банков.