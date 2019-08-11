Отправлено Сегодня, 17:03

Здравствуйте мы компания 3Q Studio

Разрабатываем современные веб сайты от одностраничников, сайтов-визиток, интернет магазинов до объёмных корпоративных порталов, досок объявлений, социальных сетей. А также разрабатываем мобильные приложения для IOS и Android. Предлагаем индивидуальный и функциональный дизайн, который соответствует задачам и пожеланиям клиента. Работаем по Европе

Обычный сайт от 500 евро , интернет магазин от 900 евро , СЕО продвижение от 300 евро в месяц.

Подробнее о выполняемых работах:

Создание сайтов под ключ.

Создание сайтов и CMS админки.

Программирование: php, mysql, javascript, html5, css, android

Landing Page ( сайт-одностраничник или сайт визитка )

Установка темы / плагина

Клонирование и миграция резервных копий

Разработка мобильного приложения для IOS и Android.

Исправляем ошибки на уже имеющимся сайте для корректной работы

Вносим изменения в уже имеющийся сайт по желанию клиента

Повышаем производительность и безопасность

Предлагаем помощь и консультацию

Независимо от того, насколько большая или маленькая ваша идея, мы всегда поможем найти лучшее для вас решение!

Наши контакты:

телефон: +37255950515

viber/whatsapp +37255950515

email info@3qstudio.eu

сайт https://3qstudio.eu