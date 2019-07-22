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[срочно] “Юстас – Алексу”: 11 – 4 – 23

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 00:17

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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  • 26 061 сообщений
8 375
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 00:17

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Что за цифры в заголовке и к чему такая срочность?
     
Все просто!
       
- В июле издательство Инфо-ДВД празднует свой день рождения — нам 11 лет.
- В честь этой даты мы проведем 4 бесплатных онлайн-трансляции под общим названием «АНТИ-МАРАФОН».
- Ближайший прямой эфир состоится 23 июля в 18:00 МСК.
        
Используйте возможность пообщаться с теми, кто стоял у истоков частной электронной коммерции в Рунете, перенять их опыт и задать свой вопрос.
Ведущий трансляции Никита Королев, главный гость — основатель Инфо-ДВД, Анатолий Белоусов (то есть, я).
Мы поделимся своей личной историей, ответим на острые вопросы и раскроем дальнейшие планы.
 
 
Ждем вас во вторник, 23 июля, в шесть вечера (по Москве) - https://birthday.info-dvd.ru

     
      
      

 


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Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

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