[срочно] “Юстас – Алексу”: 11 – 4 – 23

Отправлено Сегодня, 00:17





Что за цифры в заголовке и к чему такая срочность?

Все просто!

- В июле издательство Инфо-ДВД празднует свой день рождения — нам 11 лет.

- В честь этой даты мы проведем 4 бесплатных онлайн-трансляции под общим названием «АНТИ-МАРАФОН» .

- Ближайший прямой эфир состоится 23 июля в 18:00 МСК .

Используйте возможность пообщаться с теми, кто стоял у истоков частной электронной коммерции в Рунете, перенять их опыт и задать свой вопрос.

Ведущий трансляции Никита Королев, главный гость — основатель Инфо-ДВД, Анатолий Белоусов (то есть, я).

Мы поделимся своей личной историей, ответим на острые вопросы и раскроем дальнейшие планы.

23 июля, в шесть вечера (по Москве) - https://birthday.info-dvd.ru Ждем вас во вторник,





