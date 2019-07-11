Продам аккаунт JustClick с деньгами на счету

Отправлено Вчера, 21:53

Всем привет.

Зависли деньги на счету JustClick.

Вывести не могу, поэтому хочу передать аккаунт в хорошие руки)))

Там сейчас 2624 рубля. Отдам за 2000

Возможно ещё что-то с партнёрок упадёт, но это не точно