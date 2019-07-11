Продам аккаунт JustClick с деньгами на счету

Всем привет.
Зависли деньги на счету JustClick.
Вывести не могу, поэтому хочу передать аккаунт в хорошие руки)))
Там сейчас 2624 рубля. Отдам за 2000
Возможно ещё что-то с партнёрок упадёт, но это не точно
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Отправлено Вчера, 21:53
Всем привет.
Зависли деньги на счету JustClick.
Вывести не могу, поэтому хочу передать аккаунт в хорошие руки)))
Там сейчас 2624 рубля. Отдам за 2000
Возможно ещё что-то с партнёрок упадёт, но это не точно
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