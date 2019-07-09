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Роберт Кийосаки - шарлатан и идеалист

Автор темы Сергей (ex-Gudvin), Вчера, 19:21

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Сообщений в теме: 3

#1 Сергей (ex-Gudvin)

Сергей (ex-Gudvin)

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Отправлено Вчера, 19:21

 


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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Отправлено Вчера, 21:04

Минус!
20 минут впустую убитого времени...  :(
Автор ролика - демагог и пустобрех. Он СОВЕРШЕННО не понял то, о чем пишет Кийосаки. Совершенно!!!
Весь ролик - это 20 минут пиздоболии, где обсуждается какая-то совершено вторичная хрень, идет разбор биографии и личности Кийосаки, идет примитивное обгаживание Кийосаки и НИ СЛОВА(!) не сказано про КЛЮЧЕВЫЕ идеи Киосаки ("квадрант" и "правильное понимание пассив/актив")!..
 
Моя оценка: -1
Самое место этому ролику - в мусорной корзине!
 
P.S.  Ну и чисто субъективная оценка: автор сего видеошлака - заносчивое, тупое, необразованное красножопое ничтожество!

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#3 Never Lex

Never Lex

    Тренер результативного мышления

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Отправлено Сегодня, 07:39

Ну так 99,99% "разоблачителей" - ничтожества, пытающиеся и самоутвердиться и денег заработать на обхаивании того, чего они даже не понимают. Это треш-контент для треш-аудитории.


Сообщение отредактировал Never Lex: Сегодня, 07:40

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#4 Goldenworker

Goldenworker

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:58

Какой-то бред, а не ролик. Зря смотрел


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