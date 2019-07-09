Роберт Кийосаки - шарлатан и идеалист
#2
Отправлено Вчера, 21:04
- 0
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#3
Отправлено Сегодня, 07:39
Ну так 99,99% "разоблачителей" - ничтожества, пытающиеся и самоутвердиться и денег заработать на обхаивании того, чего они даже не понимают. Это треш-контент для треш-аудитории.
Сообщение отредактировал Never Lex: Сегодня, 07:40
- 1
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