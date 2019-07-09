Роберт Кийосаки - шарлатан и идеалист

Отправлено Вчера, 21:04

Минус!

20 минут впустую убитого времени...

Автор ролика - демагог и пустобрех. Он СОВЕРШЕННО не понял то, о чем пишет Кийосаки. Совершенно!!!

Весь ролик - это 20 минут пиздоболии, где обсуждается какая-то совершено вторичная хрень, идет разбор биографии и личности Кийосаки, идет примитивное обгаживание Кийосаки и НИ СЛОВА(!) не сказано про КЛЮЧЕВЫЕ идеи Киосаки ("квадрант" и "правильное понимание пассив/актив")!..

Моя оценка: -1

Самое место этому ролику - в мусорной корзине!

P.S. Ну и чисто субъективная оценка: автор сего видеошлака - заносчивое, тупое, необразованное красножопое ничтожество!