Гарантии проекта

Отправлено Вчера, 13:50

С Вами на связи Trustmonitoring

Хочу сегодня поделится информацией о гарантиях проекта и что ею может быть.

Что может быть гарантией в проектах:

1. Наличие в проекте официальных, юридических документов, необходимых лицензий для ведения бизнеса.

2. Наличия локального офиса куда Вы можете прийти и получить консультацию, подписать договор или другие инвестиционные соглашения.

3. Деятельность проекта, то есть чем занимаеться проект, каким образом распределяются риски, застрахованы ли официально капитал и инвестиции кампании.

На данный момент Trustmonitoring в процессе регистрации и юристы занимаются документами.

Акцент в Trustmonitoring поставлен не на приобретения документов а на надежность, диверсификацию распределения рисков в те проекты в которых есть гарантии.

Мы находим такие компании которые предоставляют гарантии и распределяем инвестиции.

Почему мы не делаем акцент на документах?

На сегодняшний день многие владельцы хайпов и проектов однодневок знают о том, что гарантией могут быть документы официального лица, подделывают их, выставляют себе на сайт, таким образом обманывая новичков которые не разбираются как и где проверить документы компании, и как использовать юридическую защиту имея договор с компанией.

Важно понимать что наличие документов в проектах не всегда является гарантом надежности проекта!

Документы Вы можете использовать для того, чтобы в случаи некомпетентности проекта обратится в суд и в судебном порядке потребовать возврат денег.

Это не всегда дает результат, но в некоторых случаях удается получить компенсацию по возврату вложенных в проект средств.