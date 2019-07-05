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Гарантии проекта

Автор темы Kristina Royalti, Вчера, 13:50

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#1 Kristina Royalti

Kristina Royalti

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Отправлено Вчера, 13:50

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С Вами на связи Trustmonitoring
Хочу сегодня поделится информацией о гарантиях проекта и что ею может быть.
 
Что может быть гарантией в проектах:
 
1. Наличие в проекте официальных, юридических документов, необходимых лицензий для ведения бизнеса.
2. Наличия локального офиса куда Вы можете прийти и получить консультацию, подписать договор или другие инвестиционные соглашения.
3. Деятельность проекта, то есть чем занимаеться проект, каким образом распределяются риски, застрахованы ли официально капитал и инвестиции кампании.
 
На данный момент Trustmonitoring в процессе регистрации и юристы занимаются документами. 
Акцент в Trustmonitoring поставлен не на приобретения документов а на надежность, диверсификацию распределения рисков в те проекты в которых есть гарантии.
Мы находим такие компании которые предоставляют гарантии и распределяем инвестиции.
 
Почему мы не делаем акцент на документах?
На сегодняшний день многие владельцы хайпов и проектов однодневок знают о том, что гарантией могут быть документы официального лица, подделывают их, выставляют себе на сайт, таким образом обманывая новичков которые не разбираются как и где проверить документы компании, и как использовать юридическую защиту имея договор с компанией. 
 
Важно понимать что наличие документов в проектах не всегда является гарантом надежности проекта!
Документы Вы можете использовать для того, чтобы в случаи некомпетентности проекта обратится в суд и в судебном порядке потребовать возврат денег.
 
Это не всегда дает результат, но в некоторых случаях удается получить компенсацию по возврату вложенных в проект средств.

 


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