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Промокод 15000р. для PromoPult на Google Ads, Директ, seo...

Автор темы seocool, Сегодня, 12:05

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#1 seocool

seocool

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Отправлено Сегодня, 12:05

 
 
Предлагаем вашему вниманию промокод для известной системы PromoPult http://cpagrand.ru/seopult.html
Через сервис PromoPult очень легко и просто можно настроить рекламу в Google Ads и Яндекс Директ. При этом многие процессы там упрощены и автоматизированны, что не может не радовать!
К тому же, система быстро позволит вам импортировать ваши старые рекламные кампании с аккаунтов Яндекса и Google.
 
• Промокод может быть использован исключительно новыми клиентами PromoPult. 
• Деньги можно потратить на все инструменты и услуги PromoPult, включая рекламу в Google Ads и/или Яндекс Директ. 
 
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С помощью данного промокода, вы сможете удвоить сумму пополнения до 15000 рублей. То есть, если, к примеру, вы пополнили баланс системы PromoPult на 15000, итоговая сумма на балансе будет 30000
 
Промокод — МНОГОРАЗОВЫЙ! Можно использовать для нескольких разных аккаунтов!
 
PromoPult — это автоматизированная рекламная система, которая позволяет запустить или импортировать и вести рекламные компании в Google Ads и/или Яндекс Директ, в соц. сетях, широкий спектр всевозможных инструментов для привлечения трафика.
 
Способ активации: 
1. Перейти на сайт http://cpagrand.ru/seopult.html
2. Зарегистрируйтесь и укажите промокод, купить можно на https://kupon.exacce.../detail/2640812
3. Заведите новый проект и выберете например продвижение с помощью контекстной рекламы в Google Ads или Яндекс Директ. 
4. Настройте ключи, таргет и объявления в рекламной кампании. 
5. Пополните счет на любую сумму, до 15000 рублей. Ваш платеж автоматически будет удвоен. 
 
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В одном интерфейсе собраны самые популярные инструменты рекламы: поисковое продвижение, контекстная реклама, реклама в соцсетях и на YouTube, управление репутацией, продающие виджеты для роста конверсий. Выберите интересующий вас инструмент и в несколько кликов запустите рекламную кампанию самостоятельно или при участии персонального менеджера.
 
Поисковое продвижение поможет сайту стать заметнее в Яндекс и Google, обеспечит приток клиентов с пролонгированным эффектом.
 
Контекстная реклама позволит уже завтра получать клиентов из Яндекса, Google и тематических сайтов.
 
Продвижение в соцсетях и на YouTube сделает бренд узнаваемым и вернет клиентов на сайт
 
Оптимизация сайта поможет устранить недочеты, которые затрудняют рост продаж.
 
Виджеты известят о спецпредложениях, повысят конверсию посетителей в покупателей или подписчиков рассылки.
 
PromoPult. Работает круглосуточно и без выходных.
 
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Интегрируя PromoPult в бизнес-процессы, вы полностью закрываете задачу интернет-продвижения. Больше не нужно искать подрядчика и переплачивать комиссионные.
Продвижение в пять раз дешевле, чем у агентств и фрилансеров.
Доступно стартапам и малому бизнесу (реклама от 300 рублей).
Интерфейсы адаптированы для пользователей с разным уровнем подготовки — владельцев бизнеса и интернет-маркетологов.
Статистика эффективности и отчеты за каждый потраченный рубль.
Онлайн-поддержка и консультации по рекламным кампаниям
 
 

 


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