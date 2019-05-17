Промокод 15000р. для PromoPult на Google Ads, Директ, seo...

Отправлено Сегодня, 12:05

Предлагаем вашему вниманию промокод для известной системы PromoPult http://cpagrand.ru/seopult.html

Через сервис PromoPult очень легко и просто можно настроить рекламу в Google Ads и Яндекс Директ. При этом многие процессы там упрощены и автоматизированны, что не может не радовать!

К тому же, система быстро позволит вам импортировать ваши старые рекламные кампании с аккаунтов Яндекса и Google.

• Промокод может быть использован исключительно новыми клиентами PromoPult.

• Деньги можно потратить на все инструменты и услуги PromoPult, включая рекламу в Google Ads и/или Яндекс Директ.

---------------------------------------------------------------------------------------

С помощью данного промокода, вы сможете удвоить сумму пополнения до 15000 рублей. То есть, если, к примеру, вы пополнили баланс системы PromoPult на 15000, итоговая сумма на балансе будет 30000

Промокод — МНОГОРАЗОВЫЙ! Можно использовать для нескольких разных аккаунтов!

PromoPult — это автоматизированная рекламная система, которая позволяет запустить или импортировать и вести рекламные компании в Google Ads и/или Яндекс Директ, в соц. сетях, широкий спектр всевозможных инструментов для привлечения трафика.

Способ активации:

2. Зарегистрируйтесь и укажите промокод, купить можно на https://kupon.exacce.../detail/2640812

3. Заведите новый проект и выберете например продвижение с помощью контекстной рекламы в Google Ads или Яндекс Директ.

4. Настройте ключи, таргет и объявления в рекламной кампании.

5. Пополните счет на любую сумму, до 15000 рублей. Ваш платеж автоматически будет удвоен.

---------------------------------------------------------------------------------------

В одном интерфейсе собраны самые популярные инструменты рекламы: поисковое продвижение, контекстная реклама, реклама в соцсетях и на YouTube, управление репутацией, продающие виджеты для роста конверсий. Выберите интересующий вас инструмент и в несколько кликов запустите рекламную кампанию самостоятельно или при участии персонального менеджера.

Поисковое продвижение поможет сайту стать заметнее в Яндекс и Google, обеспечит приток клиентов с пролонгированным эффектом.

Контекстная реклама позволит уже завтра получать клиентов из Яндекса, Google и тематических сайтов.

Продвижение в соцсетях и на YouTube сделает бренд узнаваемым и вернет клиентов на сайт

Оптимизация сайта поможет устранить недочеты, которые затрудняют рост продаж.

Виджеты известят о спецпредложениях, повысят конверсию посетителей в покупателей или подписчиков рассылки.

PromoPult. Работает круглосуточно и без выходных.

---------------------------------------------------------------------------------------

Интегрируя PromoPult в бизнес-процессы, вы полностью закрываете задачу интернет-продвижения. Больше не нужно искать подрядчика и переплачивать комиссионные.

Продвижение в пять раз дешевле, чем у агентств и фрилансеров.

Доступно стартапам и малому бизнесу (реклама от 300 рублей).

Интерфейсы адаптированы для пользователей с разным уровнем подготовки — владельцев бизнеса и интернет-маркетологов.

Статистика эффективности и отчеты за каждый потраченный рубль.

Онлайн-поддержка и консультации по рекламным кампаниям