Trustmonitoring.com - это разумное решение!

Отправлено Сегодня, 09:44

Приветствуем вас на мониторинге Trustmonitoring!

Trustmonitoring.com Мониторинг, который поможет вам определиться с тем куда вкладывать деньги: Игры, Хайп, Майнеры, Форекс и другие; и куда не стоит инвестировать.

Именно здесь, вы найдете статьи о том, как правильно инвестировать и какие инструменты использовать для удачного инвестирования, здесь вы найдете кучу информации о том как высчитать прибыль, что делать что бы не потерять все деньги и многое другое!

О нас

Trustmonitoring успешно инвестирует в различные направления интернет-проектов и способна находить надежные проекты, в которых инвесторы имеют возможность заработать от 20-50% ежемесячно и выше.

Наша команда следит за тем, когда и где стартуют инвестиционные проекты, тщательно изучает работу каждого из них в отдельности и фиксирует результат.

Отличия от других мониторингов:

Trustmonitoring.com Предоставляет семь тарифных планов от 10 до 150$

Делая инвестиции таким образом:

1. Вы распределяете риски на десятки проектов.

2. Вы сохраняете свое время на поиск инвестиционных проектов.

3. Вам не придется самостоятельно искать отличия надежности каждого проекта и проверять их, рискуя собственными деньгами.

4. Вы получаете гарантированный и стабильный доход.

5. Вы получаете полную консультацию по любым инвестиционным вопросам.

6. Вы надежно сохраняете и приумножаете свои деньги.

А так же: вы можете проверять информацию различных проектов и сайтов в разделе Проверить сайт"

Проводя мониторинг проектов, мы анализируем ряд важных аспектов:

- Какая дата старта проекта/был ли рестарт;

- Открытость и публичность администрации проектов;

- Сроки вложений инвестиций;

- Процент доходности, который выплачивается Участникам;

- Периодичность выплат;

- Стабильная работа проекта.

- Ведется диалог с администраторами проектов;

- Изучаются инвестиции в проект;

- Обращается внимание на качество дизайна;

- Технически проверяется работоспособность программного кода проекта;

- Проверяется уязвимость проекта от хакерских и DDoS атак и защиты Ваших персональных данных.

Задача команды Trustmonitoring делать полный и качественный анализ долгосрочности и надежности каждого нового проекта.

Почему стоит выбрать именно Trustmonitoring ?

1. Инвестируя в Trustmonitoring - Вы распределяете риски на сотни проектов

2. Вы сохраняете свое время на поиск инвестиционных проектов

3. Вам не придется искать и рисковать собственными деньгам, чтобы найти надежный проект

4. Ваш счет полностью индивидуален и отделен от средств компании и других Участников

5. Вы получаете гарантированный стабильный доход и полную консультацию по любым инвестиционным вопросам

6. Вы можете использовать любую удобную для Вас платежную систему: PAYEER, Perfect Money, Dash, YandexMoney, AdvCash, Ethereum, Bitcoin, Litecoin, или Bitcoin cash.

7. Пополняя свой баланас на Trustmonitoring не взымается дополнительная комисия

8. Для обеспечения максимальной безопасности денег Участников, выплаты производятся в ручном режиме

9. Мощная DDoS защита, чтобы обеспечить качественную непрерывную работу сайта

10. Шифрование Comodo Green EV-SSL – это безопасное соединение, которое гарантирует, что информация, передаваемая с вашего браузера на сервер остается приватной; то есть защищенной от хакеров или любого, кто хочет украсть информацию;

11. Вы надежно сохраняете и гарантированно приумножаете свои деньги

Гарантии

Trustmonitoring отличается от Высокодоходных инвестиционных проектов и Хайпов тем, что деньги Участников не хранятся на счетах системы или администрации, они все время находятся в процессе инвестиций по разным проектам.

Инвестируя в Trustmonitoring Вы инвестируете в десятки проектов одновременно, исключая риски потерять свои деньги вкладывая их только в один проект. Полученная прибыль автоматически распределяется между Участниками и зачисляется на Ваш личный кошелек.

Trustmonitoring.com дарит каждому зарегистрированному пользователю 1$

С помощь которых Вы можете инвестировать в Тарифные планы и получать до 30% в день.