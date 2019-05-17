Trustmonitoring.com - это разумное решение!

Приветствуем вас на мониторинге Trustmonitoring!
Trustmonitoring.com Мониторинг, который поможет вам определиться с тем куда вкладывать деньги: Игры, Хайп, Майнеры, Форекс и другие; и куда не стоит инвестировать.
Именно здесь, вы найдете статьи о том, как правильно инвестировать и какие инструменты использовать для удачного инвестирования, здесь вы найдете кучу информации о том как высчитать прибыль, что делать что бы не потерять все деньги и многое другое!
О нас
Trustmonitoring успешно инвестирует в различные направления интернет-проектов и способна находить надежные проекты, в которых инвесторы имеют возможность заработать от 20-50% ежемесячно и выше.
Наша команда следит за тем, когда и где стартуют инвестиционные проекты, тщательно изучает работу каждого из них в отдельности и фиксирует результат.
Отличия от других мониторингов:
Trustmonitoring.com Предоставляет семь тарифных планов от 10 до 150$
Делая инвестиции таким образом:
1. Вы распределяете риски на десятки проектов.
2. Вы сохраняете свое время на поиск инвестиционных проектов.
3. Вам не придется самостоятельно искать отличия надежности каждого проекта и проверять их, рискуя собственными деньгами.
4. Вы получаете гарантированный и стабильный доход.
5. Вы получаете полную консультацию по любым инвестиционным вопросам.
6. Вы надежно сохраняете и приумножаете свои деньги.
А так же: вы можете проверять информацию различных проектов и сайтов в разделе "Проверить сайт"
Проводя мониторинг проектов, мы анализируем ряд важных аспектов:
- Какая дата старта проекта/был ли рестарт;
- Открытость и публичность администрации проектов;
- Сроки вложений инвестиций;
- Процент доходности, который выплачивается Участникам;
- Периодичность выплат;
- Стабильная работа проекта.
- Ведется диалог с администраторами проектов;
- Изучаются инвестиции в проект;
- Обращается внимание на качество дизайна;
- Технически проверяется работоспособность программного кода проекта;
- Проверяется уязвимость проекта от хакерских и DDoS атак и защиты Ваших персональных данных.
Задача команды Trustmonitoring делать полный и качественный анализ долгосрочности и надежности каждого нового проекта.
Почему стоит выбрать именно Trustmonitoring ?
1. Инвестируя в Trustmonitoring - Вы распределяете риски на сотни проектов
2. Вы сохраняете свое время на поиск инвестиционных проектов
3. Вам не придется искать и рисковать собственными деньгам, чтобы найти надежный проект
4. Ваш счет полностью индивидуален и отделен от средств компании и других Участников
5. Вы получаете гарантированный стабильный доход и полную консультацию по любым инвестиционным вопросам
6. Вы можете использовать любую удобную для Вас платежную систему: PAYEER, Perfect Money, Dash, YandexMoney, AdvCash, Ethereum, Bitcoin, Litecoin, или Bitcoin cash.
7. Пополняя свой баланас на Trustmonitoring не взымается дополнительная комисия
8. Для обеспечения максимальной безопасности денег Участников, выплаты производятся в ручном режиме
9. Мощная DDoS защита, чтобы обеспечить качественную непрерывную работу сайта
10. Шифрование Comodo Green EV-SSL – это безопасное соединение, которое гарантирует, что информация, передаваемая с вашего браузера на сервер остается приватной; то есть защищенной от хакеров или любого, кто хочет украсть информацию;
11. Вы надежно сохраняете и гарантированно приумножаете свои деньги
Гарантии
Trustmonitoring отличается от Высокодоходных инвестиционных проектов и Хайпов тем, что деньги Участников не хранятся на счетах системы или администрации, они все время находятся в процессе инвестиций по разным проектам.
Инвестируя в Trustmonitoring Вы инвестируете в десятки проектов одновременно, исключая риски потерять свои деньги вкладывая их только в один проект. Полученная прибыль автоматически распределяется между Участниками и зачисляется на Ваш личный кошелек.
Trustmonitoring.com дарит каждому зарегистрированному пользователю 1$
С помощь которых Вы можете инвестировать в Тарифные планы и получать до 30% в день.