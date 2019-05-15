Отправлено Вчера, 11:05

Новинка! Руководство ""SEO-Монстр 2020"" (на 716 стр.) от Dr.Max

6 мая 2019 года вышел свежий, очень большой и подробный практический мануал по продвижению сайтов «SEO Монстр 2020» от известного автора - Dr.Max.

На 716 страниц!

Это руководство по региональному и глобальному продвижению информационных проектов и интернет-магазинов.

Это по сути практический курс, просто в текстовом формате. Отсюда его стоимость выше тех водянистых учебников по SEO, которых сейчас довольно много, но они мало пригодны для проведения на основе их рекомендаций практических работ.

В самом актуальном на сегодняшний день учебнике «SEO Монстр 2020» масса скриншотов из сервисов, пошаговых рекомендаций, схем, технологий, SEO-хаков, примеров и так далее.

Ничего подобного в Рунете нет и не было. От очень опытного автора.

Руководство обязательно для прочтения каждому, кто занимается SEO, у кого в принципе есть сайт.

Данный мануал теперь занимает 716 (!) страниц! И это без воды. Ознакомьтесь с содержанием ниже - там есть и кейсы, и схемы продвижения.

Книга «SEO Монстр 2020» предназначена для практической работы. Причем для использования практически всех приемов не потребуется покупка дорогих программ, доступов к платным онлайн – сервисам. Хотя автор сам пользуется всеми этими дорогими программами и сервисами, в книге он подобрал бесплатные аналоги или полнофункциональные триальные версии.

В книге тщательно и системно разобраны ВСЕ основные факторы, влияющие на ранжирование в поисковых системах Яндекс и Google.

Все теоретические выкладки подтверждены ссылками на авторитетные зарубежные издания. В SEO книге есть отсылки к исследованиям отечественных и зарубежных оптимизаторов, информация от поисковых систем и данные закрытых конференций.

Сейчас есть скидка на руководство.

Автор учебника "SEO Монстр 2020" - Dr.Max

Это автор нашумевших ранее учебников SEO-Монстр, SEO-Гуру.

В SEO 13 лет, Опыт работы с буржуями – 7 лет. Крупнейший буржуйский клиент – с годовым оборотом интернет портала в $800.000.000 в год. Работа в 98% под Гугл.

В общем, радуемся выходу долгожданной новинки, покупаем, обязательно все эти 716 страниц изучаем и используем!

И задаем вопросы автору. Всем покупателям гарантирована поддержка и ответы на вопросы от автора - очень опытного SEO-специалиста.

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Содержание:

Часть 1. Проектирование сайта 7

1.1. Что такое семантическое ядро 7

1.2. Что такое структура поискового запроса 8

1.3. Как классифицируются запросы 10

1.4. Что такое кластеризация запросов 14

1.5. Семантическое проектирование 16

1.6. Техника подбора высокорентабельных трафиковых ключей со слабой конкуренцией 32

1.7. Создание структуры сайта 41

Часть 2. Стратегии продвижения сайта 51

2.1. Продвижение молодого сайта 53

2.2. Увеличение целевого трафика 54

2.3. Стратегия роста конверсии сайта 57

Часть 3. Факторы ранжирования сайта 63

3.1. Технические факторы ранжирования 63

3.1.1. Доменная зона 63

3.1.2. Возраст домена 65

3.1.3. Выделенный IP-адрес 66

3.1.4. URL сайта 67

3.1.5. Использование ЧПУ 70

3.1.6. Полные дубли страниц 76

3.1.7. Полные или частичные дубли контента 79

3.1.8. Зеркала сайта 82

3.1.9. Использование robots.txt и его настройка 83

3.1.10. Настройка Sitemap.xml 94

3.1.11.Настройка HTML карты сайта 97

3.1.12. Подстраницы и пагинация 98

3.1.13. Редиректы или код ответа сервера 3XX 103

3.1.14. Коды ответа сервера 404 и битые страницы 109

3.1.15. Использование микроразметки 112

3.1.16. Метатеги 117

3.1.17.Канонические ссылки 129

3.1.18. Заголовки h1 — h6 133

3.1.19. Верстка и чистота кода 137

3.1.20. Язык документа 139

3.1.21. Изображения и их оптимизация 140

3.1.22. Скорость загрузки сайта 161

3.1.23. GZIP сжатие 167

3.1.24. SSL и протокол HTTP/2 171

3.1.25. Кэширование 173

3.1.26. Использование CDN 177

3.1.24. Мобильная версия сайта 183

3.1.25. Размер сайта 218

3.1.26. Типичные ошибки в технических факторах ранжирования 219

3.2.Текстовые факторы ранжирования 220

3.2.1. Статистика текстовых факторов в 2019 году 226

3.2.2. Синонимы и LSI 228

3.2.3. Интент пользователя и виды запросов 232

3.2.4. Близость ключевых слов 241

3.2.5. Ключевые слова в начале контента 241

3.2.6. Орфография и грамматика 242

3.2.7. Читаемость, доступность текста. 242

3.2.8. Объем текста, длина контента 243

3.2.9. Контент и JavaScript 246

3.2.10. Обновляемость контента 247

3.2.11. Число страниц сайта 248

3.2.12. URL сайта 249

3.2.13. Заголовок title 249

3.2.14. Метатег description 253

3.2.15. Заголовок h1 260

3.2.16. Заголовки H2…h6 261

3.2.17. Выделения в тексте 261

3.2.18. Внутренние ссылки 262

3.2.19. Списки 263

3.2.20. Атрибуты alt и title 264

3.2.21. Метатег keywords 265

3.2.22. Структура контента на сайте 266

3.2.23. Естественные и переоптимизированные тексты 268

3.2.24. Создание текстов для сайта 271

3.3. Коммерческие факторы ранжирования 276

3.3.1. Контактная информация 279

3.3.2. Профили компании в социальных сетях 286

3.3.3. Отсутствие сторонней рекламы 286

3.3.4. Ассортимент товаров 286

3.3.5. Наличие товаров на складе 289

3.3.6. Полнота ассортимента 292

3.3.7. Подробное описание товара (карточка товара) 293

3.3.8.Страница «О компании» 295

3.3.9. Доставка, транспортные услуги и оплата 296

3.3.10. Служба поддержки клиента 298

3.3.11. Онлайн-консультант 299

3.3.12. Скидки 300

3.3.13. Запоминаемость доменного имени (Бренд компании) 301

3.3.14. Средняя длина URL-адреса 302

3.3.15. Релевантность заголовка (Title) содержимому страницы. 302

3.3.16. Средний уровень вложения страниц сайта 303

3.3.17. Выводы по коммерческим факторам 303

3.4. Поведенческие факторы 305

3.4.1. Виды поведенческих факторов 309

3.4.2. Исследование поведенческого в Google 315

3.4.3. Методы улучшения поведенческого на сайте 321

3.4.4. Прочие поведенческие факторы 327

3.5. Брендовые факторы 329

3.5.1. Оценка развития бренда 331

3.5.2. Основные приемы SEO продвижения бренда 334

3.5.3. Репутационная составляющая бренда 336

3.6. Региональное продвижение 357

3.6.1. Мультирегиональное продвижение 359

3.6.2. Геопривязка сайта 362

3.6.3.Сервисы для добавления региональной версии сайта 366

3.6.4. Региональные факторы ранжирования в Яндексе 372

3.6.5. Региональные факторы ранжирования в Google 374

3.6.6. Использование разметки JSON-LD 384

3.6.7. Практика построения ссылочного 395

3.6.8. Факторы цитирования и согласованности данных NAP 399

3.7. Качество сайта 402

3.7.1.Что такое YMYL страницы сайта 402

3.7.2. Как определяется качество YMYL страниц 404

3.7.3. Что такое E-A-T 405

3.7.4. Параметры оценки качества страниц 409

3.7.5. Способы повышения качества сайта 414

3.8. Внешние ссылки как фактор ранжирования 429

3.8.1. Ссылающиеся домены и ранжирование сайта 430

3.8.2. Число ссылок и позиции в выдаче 432

3.8.3.Соотношение IP ссылок с местами в выдаче 434

3.8.4. Корреляция разнообразия уникальных анкоров с позициями 434

3.8.5. Влияние длины анкорной части ссылки на ранжирование 436

3.8.6. Ключи в анкоре с сегментацией по частотности ключа 437

3.8.7.Ключи в анкоре с сегментацией по длине ключа 437

3.8.9. Классификация анкорных текстов ссылок 438

3.8.10. Кейс: Пример аудита ссылочного и анкор листа конкурента 441

3.8.11. Как правильно размещать статью и ссылку в ней 448

3.8.12. По каким параметрам отбирать доноров для линкбилдинга 452

3.8.13. Как поисковые системы оценивают доноров 453

3.8.16. Ссылочное из статейных бирж 466

3.8.17. Как договариваться о размещении 467

3.8.18. Вопросы по линкбилдингу, ответы на которые вы должны знать 469

3.9. Внутренняя перелинковка как фактор ранжирования 474

3.9.1.Что такое внутренняя перелинковка 474

3.9.2. С чего начинать внутреннюю перелинковку 479

3.9.3. Вес страниц 482

3.9.4. Качественные показатели внутренних ссылок 485

3.9.5. Приемы наращивания динамического веса страницы 491

3.9.6. Как правильно организовать ссылку на главную страницу 494

3.9.7. Как найти страницы для линковки 495

3.9.8.Как быстро получить результаты от перелинковки 497

3.9.9. Работа на действующем проекте 501

Часть 4. Юзабилити сайта 506

4.1. Общие сведения о юзабилити 506

4.2. Где мы находимся? Проверка текущего состояния сайта 512

4.2.1.Навигация и ссылки 512

4.2.2.Макет сайта 514

4.2.3.Цвета и контрастность 516

4.2.4.Формы 516

4.2.5.Контент 517

4.2.6.Поиск 519

4.2.7.Карточки товаров 519

4.2.8.Корзина 521

Часть 5. Отдельные способы продвижения и повышения конверсии 523

5.1. Продвижение сайта обрезкой контента 523

5.2. Актуализация и повторная оптимизация контента 540

5.3. Продвижение сайта активными пресс релизами и статьями 552

5.4. Игровые моменты в продвижении 554

5.5. Социальный замок 554

5.6. Продвигаем сайт на 0 (нулевую) позицию в выдаче Google 555

5.7. Листинги 559

5.8. Кейс: Использование SILO структуры на сайте 561

Часть 6. Санкции поисковых систем 567

6.1. Санкции в Яндексе 568

6.2. Санкции в Google 572

6. 3. Кейсы по восстановлению сайта после медицинского обновления 581

6.3.1. Кейс по выводу из под Google Medic Update от Али Файзана 582

6.3.2. Восстановление трафика на doctoranytime.gr 585

6.3.3. Вывод из под медицинского обновления сайта Peachy.co.uk 587

6.3.4. Восстановление трафика от Алексея Андрусенко 588

6.3.5. Восстановление сайта, посвященному здоровому питанию 591

6.3.6. Восстановление коммерческого сайта 597

6.3.7. Сайт практикующего врача 599

6.3.8. Анализ «проигравших» от качественных обновления Google 602

6.3.9. Рост влияния пользовательского опыта на ранжирование 611

6.3.10. Что сделать прямо сейчас для восстановления ранжирования сайта 613

ПРИЛОЖЕНИЯ 616

Приложение 1. Крауд-маркетинг 617

П.1.1. Что такое крауд-маркетинг? 618

П.1.2. Эффективность крауд-маркетинга 621

П.1.3.Сайты-доноры, используемые в крауд-маркетинге 622

П.1.4. Ускорение индексации размещенных ссылок 642

П.1.5.Стратегии размещения 643

П.1.6.Где брать сайты для размещения 649

П.1.7.Автоматизация, масштабирование, фриланс 669

П.1.8. Скорость, объемы размещения и контроль 679

Приложение 2. Прототипирование сайта на примере магазина 682

Приложение 3. LSI тексты и ключи 696

Приложение 4. Список полезных сервисов и программ 716