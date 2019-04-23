Программа “MBA for Lady”

Программа MBA forLady, разработана специально для бизнес-леди и позволяет гармонично
совмещать бизнес, образование и личную жизнь. Новая логика образовательного процесса
позволяет обучиться самым эффективным методикам ведения бизнеса и освоить современные
подходы и актуальные концепции из всех сфер. Вас будут сопровождать преподаватели,
практический опыт которых поможет Вам развиваться быстрее, а бизнесу приносить прибыль.
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Специалист: saagrig
Viber: +38 096 040 38 80
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