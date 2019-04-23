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Программа “MBA for Lady”

Автор темы saagrig, Сегодня, 11:18

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#1 saagrig

saagrig

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 11:18

Программа MBA forLady, разработана специально для бизнес-леди и позволяет гармонично 
совмещать бизнес, образование и личную жизнь. Новая логика образовательного процесса 
позволяет обучиться самым эффективным методикам ведения бизнеса и освоить современные 
подходы и актуальные концепции из всех сфер. Вас будут сопровождать преподаватели, 
практический опыт которых поможет Вам развиваться быстрее, а бизнесу приносить прибыль.
 
Наши контакты:
Специалист: saagrig
Viber: +38 096 040 38 80
+74993808216
+380443922151
Email: info@1stlfs.com
Skype: root@1stlfs.com
Telegram: @leadsforsuccess

 


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