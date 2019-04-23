Увеличение клиентской базы

Отправлено Сегодня, 11:17

Бизнес всегда находится в поиске новых торговых площадок и способов привлечения как можно

большего количества клиентов! Одним из способов продвижения товара является телемаркетинг.

Компания "LeadsforSuccess", работающая в сфере входящего и исходящего телемаркетинга

предоставит Вам клиентов! Вашей организации мы передаём клиентов, которые уже знают о Вас,

получили КП и готовы вести с Вами диалог по поводу покупки товара или услуги.

Наши контакты:

Специалист: saagrig

+3 (706) 610 56 40

+7 (958) 498 31 73

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Skype: info@1stlfs.ru

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