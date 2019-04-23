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Увеличение клиентской базы

Автор темы saagrig, Сегодня, 11:17

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#1 saagrig

saagrig

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Отправлено Сегодня, 11:17

Бизнес всегда находится в поиске новых торговых площадок и способов привлечения как можно 
большего количества клиентов! Одним из способов продвижения товара является телемаркетинг. 
Компания "LeadsforSuccess", работающая в сфере входящего и исходящего телемаркетинга 
предоставит Вам клиентов! Вашей организации мы передаём клиентов, которые уже знают о Вас, 
получили КП и готовы вести с Вами диалог по поводу покупки товара или услуги. 
 
Наши контакты:
Специалист: saagrig
+3 (706) 610 56 40
+7 (958) 498 31 73
+7 (499) 677 23 10
Email: info@1stlfs.ru
Skype: info@1stlfs.ru
Telegram: @lfs_ru
 

 


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