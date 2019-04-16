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"Протест пришел откуда не ждали" или взрывоопасная ситуация на Севере

Автор темы Savannah, Сегодня, 05:24
политика экология

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Сообщений в теме: 2

#1 Savannah

Savannah

    Коммерсант

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17
Хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 05:24

Привет всем!

 

Давно здесь не была, но вот решила написать, ибо не могу молчать видя этот беспредел, а здесь я вижу думающих людей, болеющих за судьбу Родины.

 

Если тут нет никого с Севера, и если многие не в курсе, то выкладываю.

 

На Севере нашей страны с лета прошлого года назревает взрывоопасная во всех смыслах ситуация – и в политическом, и в техногенном. Речь идет о так называемом экотехнопарке на станции Шиес (Архангельская область), что на границе с Коми. В действительности там начали без проектной документации строительство грандиозного полигона для захоронения ТКО из Москвы на 100 тыс.тонн и 3 тыс. гектаров. Для начала вырубили лес, разгромили тяжелой техникой дороги... А потом этаж за этажом будут выгружать свои отходы. Это в регионе с заповедниками и особо охраняемыми территориями и прямо на болотах, откуда 150 ручьев несут воды в реки – Вычегду и Северную Двину (привет всему Баренц региону)!

 

Уверяют, что все будет делаться по-грамотному, по шведской технологии, мусор будет лежать, предварительно в Мск (Люберцы вроде) брикетированный, надежно упакованный, не будет нам пахнуть и наносить вред окружающей среде. Однако шведы брикетируют мусор в качестве временной меры, потом его распаковывают, рассортировывают и утилизуют как-то по-другому, а хоронят только то, что не разлагается  и не токсично – кирпичи там итп.

 

На подтопляемых территориях согласно науке и здравому смыслу вообще ничего возводить нельзя… Это будет хана всему – и воздух, и земля, и огромные запасы пресной воды будут заражены.…И взрыв газопровода может быть, т.к. болота тамошние агрессивная среда, которая все поглотит, пленку разъест, и начнет вырабатываться метан… Газпромовская труба, проходящая рядом, хлопнет и разрушений не оберешься. А еще рядом высоковольтная линия.

 

Органы власти и Прокуратура занимаются отписками, нарушений не находят, МВД арестовывает только активистов, которые дежурят на дороге, не пуская бензовозы на стройку, а также тех, кто участвует в митингах…

 

Да, про митинги. Народ вообще-то выступает за чистую экологию и за то, чтобы богатая культурная Москва хранила мусор у себя или/и построила свой мусороперерабатывающий завод и не превращала в помойки субъекты РФ. И я 7 апреля на митинг ходила. Там выступали экологи, простые люди, пенсионеры и др., тут же в роли спасителей возникли КПРФ, штаб Навального и либеральные СМИ. 

 

Кто-то говорит про сепаратистские настроения. Да, мы против колониальной политики Москвы (мы им 186 ярдов налогов ежегодно, они нам из этого 0,5% на жизнь + отраву), но не до выхода же из состава РФ! А в некоторых СМИ (не местных) уже прозвучало что-то вроде «Коми, как одно из европейских государств…» :)

Лично я, да уверена многие другие в регионе, ни о каком выходе из РФ и вхождении в ЕС не думали и не заикались. За нас уже додумывают. Идея же местных жителей такая: «Отстоим Шиес – отстоим Север. Отстоим Север – отстоим Россию». «Шиес – это наш Сталинград».

 

Если мусор начнут выгружать, то наш спокойный и флегматичный народ может за оружие взяться. Это вопиющее хамство, намеренное вредительство и провокация.

 

Я только не понимаю: почему молчит наш Президент?

 

Кстати, пьяндекс и мейл ру никогда в лентах новостей не показывают наши митинги.

 

 

Многие группы в соц.сетях заблокированы. Одна из активно освещающих тему групп: https://vk.com/vychegdaoutpost

 

И кое какие материалы в СМИ, кому интересно:

 

https://www.vedomost...a-shiesizatsiya

https://www.svoboda....a/29867850.html

https://newtimes.ru/...s/detail/179224

https://vk.com/@11pr...erspektivy-komi

 

Зачем я всем этим делюсь? Не знаю, можете ли вы чем-то помочь, что-то посоветовать.

Для сведения также сообщаю, чтоб потом не удивлялись: протест пришел откуда не ждали.

       

 

 

 

 

 

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#2 Алексей web

Алексей web

    Дизайнер. Верстальщик. Skype - aleksejus.belovas

  • Киберсанты
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  • 5 808 сообщений
2 309
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Прибалтика
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 07:01

Я только не понимаю: почему молчит наш Президент?

 

А президент об этом знает ? Ему доложили ?


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#3 Savannah

Savannah

    Коммерсант

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  • 139 сообщений
17
Хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 10:31

А президент об этом знает ? Ему доложили ?

 

Ха! Ну разумеется знает чуть ли не с самого начала. С осени, когда его приемную завалили обращениями граждан по поводу, так точно.


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