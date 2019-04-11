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Бесплатный вебинар Как продвигаться в соцсетях в 2019 году

Автор темы СмотриУчись, Сегодня, 15:19

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#1 СмотриУчись

СмотриУчись

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Отправлено Сегодня, 15:19

Любите социальные сети? Ведёте свой Инстаграм? Хотите увеличить количество подписчиков и научиться писать продающие тексты? Бесплатный вебинар расскажет о том, как прокачивать аккаунт, создавать лучший контент и раскрывать потенциал своих соцсетей. Начните зарабатывать на соцсетях больше уже сегодня! Образовательный портал Смотри.Учись подготовил супер контент для любителей соцсетей.

Расскажем о последних изменениях в алгоритмах соцсетей, о том, какие из старых методов продвижения больше не работают или стали менее эффективны, как построить долгосрочную стратегию успешного контентного проекта. Упор будет на продвижение с помощью интересного и полезного контента, затронем и продвижение бренда, и продвижение личного бренда.

 

Приглашаем вас принять участие в бесплатном онлайн-вебинаре для SMM-специалистов, он будет интересен и тем, кто только начинает осваивать профессию, и тем, кому необходимо систематизировать накопленные знания. Вебинар стартует 17 апреля в 17.00, не забудьте зарегистрироваться!

Что необходимо знать и уметь квалифицированному SMM-специалисту?

  1. Писать тексты, которые вызовут живой отклик аудитории и побудят к конкретным действиям. Здесь стоит отметить важность грамотного контент-маркетинга, который продаёт товар или услугу опосредовано – через интересные посты и повышение лояльности клиентов.
  2. Администрировать сообщества, настраивать оформление, обрабатывать входящие сообщения и комментарии.
  3. Регулярно работать с вовлечённостью пользователей, придумывая акции и конкурсы для подписчиков.
  4. Налаживать партнёрские взаимоотношения с лидерами мнений, блогерами и сообществами сходных тематик.
  5. Работать с сервисами аналитики, отслеживать результативность постов и рекламных кампаний, корректируя их в зависимости от результатов.
  6. Ориентироваться в трендах и использовать их для повышения уровня вовлечённости аудитории.
  7. Использовать навыки продажника, консультировать пользователей, собирать заявки и побуждать к покупке.

Про это и про многое другое поговорим на вебинаре, не забудьте подготовить коварные (или не очень) вопросы для спикера!

 

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