Бесплатный вебинар Как продвигаться в соцсетях в 2019 году

Любите социальные сети? Ведёте свой Инстаграм? Хотите увеличить количество подписчиков и научиться писать продающие тексты? Бесплатный вебинар расскажет о том, как прокачивать аккаунт, создавать лучший контент и раскрывать потенциал своих соцсетей. Начните зарабатывать на соцсетях больше уже сегодня! Образовательный портал Смотри.Учись подготовил супер контент для любителей соцсетей.

Расскажем о последних изменениях в алгоритмах соцсетей, о том, какие из старых методов продвижения больше не работают или стали менее эффективны, как построить долгосрочную стратегию успешного контентного проекта. Упор будет на продвижение с помощью интересного и полезного контента, затронем и продвижение бренда, и продвижение личного бренда.