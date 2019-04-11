Бесплатный вебинар Как продвигаться в соцсетях в 2019 году

Любите социальные сети? Ведёте свой Инстаграм? Хотите увеличить количество подписчиков и научиться писать продающие тексты? Бесплатный вебинар расскажет о том, как прокачивать аккаунт, создавать лучший контент и раскрывать потенциал своих соцсетей. Начните зарабатывать на соцсетях больше уже сегодня! Образовательный портал Смотри.Учись подготовил супер контент для любителей соцсетей.
Расскажем о последних изменениях в алгоритмах соцсетей, о том, какие из старых методов продвижения больше не работают или стали менее эффективны, как построить долгосрочную стратегию успешного контентного проекта. Упор будет на продвижение с помощью интересного и полезного контента, затронем и продвижение бренда, и продвижение личного бренда.
Приглашаем вас принять участие в бесплатном онлайн-вебинаре для SMM-специалистов, он будет интересен и тем, кто только начинает осваивать профессию, и тем, кому необходимо систематизировать накопленные знания. Вебинар стартует 17 апреля в 17.00, не забудьте зарегистрироваться!
Что необходимо знать и уметь квалифицированному SMM-специалисту?
- Писать тексты, которые вызовут живой отклик аудитории и побудят к конкретным действиям. Здесь стоит отметить важность грамотного контент-маркетинга, который продаёт товар или услугу опосредовано – через интересные посты и повышение лояльности клиентов.
- Администрировать сообщества, настраивать оформление, обрабатывать входящие сообщения и комментарии.
- Регулярно работать с вовлечённостью пользователей, придумывая акции и конкурсы для подписчиков.
- Налаживать партнёрские взаимоотношения с лидерами мнений, блогерами и сообществами сходных тематик.
- Работать с сервисами аналитики, отслеживать результативность постов и рекламных кампаний, корректируя их в зависимости от результатов.
- Ориентироваться в трендах и использовать их для повышения уровня вовлечённости аудитории.
- Использовать навыки продажника, консультировать пользователей, собирать заявки и побуждать к покупке.
Про это и про многое другое поговорим на вебинаре, не забудьте подготовить коварные (или не очень) вопросы для спикера!