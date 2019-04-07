США готовят новую (прозападную) власть для России?!.

Отправлено Сегодня, 19:41

Хельсинки, 2019 год . Семинар "Организация муниципальных выборов в РФ". Выборы - в России, а семинар в Финляндии, спросите вы? А все очень просто!

Организатор мероприятия - фонд NDI, созданный правительством США. Среди спонсоров фонда - Госдеп США.

Цель семинара - воспитать в России ПРОЗАПАДНЫХ политиков и помочь им войти во власть!

Ну, а стратегическая цель наших западных "друзей" - тотальная смена власти в России.

И это не выдумки, не конспирология! Об этом рассказывают сами организаторы семинара!

Гвоздь программы - Дэвид Хантер, специалист по российским выборам, опытный полит-технолог. Среди мест работы: предвыборный штаб Обамы и другие, гораздо менее публичные учреждения...

Хантер рассказывает участникам, как вести предвыборную кампанию.

А кто же участники?..

А участники - это активисты движения "Открытая Россия", которое было формально ликвидировано на днях, но дело его живее всех живых!

Самое смешное - гости семинара сейчас публично отрицают своё участие в нем и старательно удаляют любые упоминания о поездке в Финляндию из своих соцсетей.

Но полученные "рецепты" они запомнили. И многих из этих людей вы скоро узнаете. Участники семинара идут на выборы. Пока - муниципальные, в Санкт-Петербурге. Уже этой (2019) осенью!

Увы, но многие иностранные организации, используя различные уловки, продолжают вести антироссийскую деятельность.

Самое страшное, что главный объект их внимания - молодежь, которую красивыми обещаниями завлекают в свои сети, в обстановке строжайшей секретности навязывают новые ценности, по сути, превращая молодое поколение в своих агентов влияния...