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США готовят новую (прозападную) власть для России?!.

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 19:41

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 19:41

 
 
Хельсинки, 2019 год.   Семинар "Организация муниципальных выборов в РФ". Выборы - в России, а семинар в Финляндии, спросите вы? А все очень просто!
Организатор мероприятия - фонд NDI, созданный правительством США. Среди спонсоров фонда - Госдеп США.
Цель семинара - воспитать в России ПРОЗАПАДНЫХ политиков и помочь им войти во власть!
 
Ну, а стратегическая цель наших западных "друзей" - тотальная смена власти в России.
И это не выдумки, не конспирология! Об этом рассказывают сами организаторы семинара!
 
Гвоздь программы - Дэвид Хантер, специалист по российским выборам, опытный полит-технолог. Среди мест работы: предвыборный штаб Обамы и другие, гораздо менее публичные учреждения...
Хантер рассказывает участникам, как вести предвыборную кампанию.
 
А кто же участники?..
А участники - это активисты движения "Открытая Россия", которое было формально ликвидировано на днях, но дело его живее всех живых!
 
Самое смешное - гости семинара сейчас публично отрицают своё участие в нем и старательно удаляют любые упоминания о поездке в Финляндию из своих соцсетей.
Но полученные "рецепты" они запомнили. И многих из этих людей вы скоро узнаете. Участники семинара идут на выборы. Пока - муниципальные, в Санкт-Петербурге. Уже этой (2019) осенью!
 
Увы, но многие иностранные организации, используя различные уловки, продолжают вести антироссийскую деятельность.
Самое страшное, что главный объект их внимания - молодежь, которую красивыми обещаниями завлекают в свои сети, в обстановке строжайшей секретности навязывают новые ценности, по сути, превращая молодое поколение в своих агентов влияния...
 

 


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