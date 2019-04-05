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Инвестирование в золото и серебро

Автор темы vitalij, Вчера, 19:38

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#1 vitalij

vitalij

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Отправлено Вчера, 19:38

Добрый день.
Многим интересная тема с золотом, волновала и меня.
Тренд на рост был всегда.
Но как именно инвестирования то, точнее каким инструментом.
В блогах разных предлагают спекулировать https://subinvest.ru...-i-kak-zamenit/ просто.
Но, ведь можно как то по другому.
Или на фондовой бирже пробовать покупать или опционнами пользоваться.
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