Ищу партнеров. Если вам нужна работа и вы готовы работать на результат , буду рада видеть в своей команде!
Я ЯВЛЯЮСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ парфюмерной компании ARMELLE
Это новая и очень перспективная компания на рынке.Компания Аrmelle вышла на рынок 5 июня 2015 года и она является Российской компанией, основным продуктом компании, который пользуется большим спросом особенно среди молодежи являются духи , премиум класса 20% концентрации . По мимо этого имеется так же линейка по уходу за собой без сульфатов и парабенов. На данный момент времени очень выгодно становится не просто клиентом компании , а именно сотрудничать с компанией , так как оказаться в начале работы компании , это финансово выгодно
Виды заработка в компании
1) заработок в компании за личные приглашения - 500 р
2) при желании продажи - 600 р с флакона
3) бонус с товарооборота команды ( пассивный доход)
4) 2 авто программы ( киа рио на 17% и мерседес любой на 25%)
5) Процент от товарооборота компании ( на втором маркетинге )
6) путешествия за счет компании ( от 25% ранга )
Наша работа заключается в следующем:
• мы приглашаем людей в компанию, рассказываем о возможностях нашего бизнеса, регистрируем и обучаем-за это компания платит 500 рублей сразу в кошелек личного кабинета
• мы можем продавать и с каждого флакона 600 руб. прибыли сразу наличными в кошелек
• мы можем заниматься 2-я видами заработка и за это компания нам платит от 3 до 28% от товарооборота команды
• мы пользуемся акциями, которые предоставляет нам компания
• получаем от компании бонусы, в качестве автопрограмм и путешествий за счет компании
Это очень выгодное и серьезное предложение бизнеса в интернете и на земле. Подумай, если тебе нужны деньги, и ты любишь французские духи, то этот бизнес для тебя, и здесь ты достигнешь больших результатов и создашь себе и своим детям достойную финансовую платформу в дальнейшем!
Буду рада видеть в своей команде))??ПИШИТЕ ВАТСАП 89236471372
АРМЕЛЬ компания
Автор темы Наташаdasxred, 24 Мар 2019 17:53
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