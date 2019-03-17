Мой опыт в Яндекс Дзене. Первый заработок

Отправлено Вчера, 15:44

Долго я смотрел на Яндекс Дзен и решил попробовать.



Для тех кто не в курсе яндекс дзен - это площадка от яндекса, где можно писать какие-либо статьи и если за 7 дней набрать 7000 дочитываний своих статей, то можно подключить простую монетизацию и зарабатывать деньги.

Простая монетизация, это когда яндекс размещает в твоих статьях свою рекламу (РСЯ), а та за это получаешь деньги.



При этом статьи раскручивает сам яндекс, т.е. он сам дает трафик.

Выбрал женскую тематику (красоты, советы, отношения), так как видел по данной тематике отличный кейс. Стал публиковать статьи, а именно делал глубокий рерайт статей.



Каждая статья набирала от 1000 до 4000 показов моих статей, что давало примерно от 10 до 150 дочиток (20 - 200 просмотров статьей), т.е. крайне мало, чтобы выйти на монетизацию.

И вот на канале уже 25 статей. Показов, просмотров и дочиток мало, т.е. не реально набрать 7000 дочиток за 7 дней и выйти на монетизацию, но я все же получил опыт в данной нише.

Если изначальный стр моих статей был 0,4 - 2%, то теперь я понял, как делать его в пределах 4-8%.



28 февраля написал статью, которая за день набрала 200 дочиток, это был мой рекорд. Далее канал не наполнял. Через 3 дня я вижу, что статья имеет уже 300 дочиток, еще через 2 дня уже 500 дочиток. И так из недели в неделю дочитки именно на одной статье начинают прибавляться. И в один момент там уже 5600 дочиток, еще через день на этой же статье 11 000 дочиток и вуаля, мне дана возможность простой монетизации.



Примерно в это же время я сменил тематику канала на - интересные факты.



На момент 15 марта, мой баланс 36 рублей - это первый день монетизации, а сама анкета еще на проверке.



И можно сказать, что это весьма перспективный заработок, но есть один момент, который все может перечеркнуть. Пока там не понятные условия игры, а именно можно на ровном месте получить бан или пессимизацию.



Используете вы чужие картинки, вот уже повод. Посчитали ваш контент спамным и не полезным - бан или песик. При этом, если смотреть уже раскрученные каналы, то они используют явно чужие картинки и имеют такие результаты, где одна статья может набирать 30 000 - 200 000 дочиток .....



Сейчас дождусь принятия анкеты и буду развивать канал дальше, так как уже интересно.

