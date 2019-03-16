Получай доллары за общение!

Отправлено Сегодня, 11:58

1) Необходимо зайти с мобильного устройства - реф (Получите бонус в 10000 гем!)

Бонус в дальнейшем конвертируется в доллары для вывода.

не реф (Не получите бонус)

2) Теперь скачиваем приложение Hapo у себя в аппсторе или гугл плей.

3) Регистрируемся в приложении.

Данное приложение является социальной сетью, которая платит вам за активные действия. Сейчас приложение неплохо платит за то, что Вы просто выкладываете интересные посты или видео и за каждый просмотр вам начисляются Гемы. Гемы – это внутренняя валюта приложения.

Каждый день в 17:00 по МСК эти гемы переводятся в доллары, вывести можно на кошелек биткоина.

Также приложения хорошо платит за привлечения друзей и за их активные действия (посты, лайки, комментарии, просмотры и так далее).

Минималка 0.001BTC

Всем успехов!

Скриншоты моих выплат: