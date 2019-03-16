Перейти к содержимому

Фотография

Получай доллары за общение!

Автор темы profix, Сегодня, 11:58

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 profix

profix

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 11:58

1) Необходимо зайти с мобильного устройства - реф (Получите бонус в 10000 гем!)

 

Бонус в дальнейшем конвертируется в доллары для вывода.

 

не реф (Не получите бонус)

 

2) Теперь скачиваем приложение Hapo у себя в аппсторе или гугл плей.

 

3) Регистрируемся в приложении.

 

Данное приложение является социальной сетью, которая платит вам за активные действия. Сейчас приложение неплохо платит за то, что Вы просто выкладываете интересные посты или видео и за каждый просмотр вам начисляются Гемы. Гемы – это внутренняя валюта приложения.

 

Каждый день в 17:00 по МСК эти гемы переводятся в доллары, вывести можно на кошелек биткоина.

 

Также приложения хорошо платит за привлечения друзей и за их активные действия (посты, лайки, комментарии, просмотры и так далее).

 

Минималка 0.001BTC

 

Всем успехов!

 

Скриншоты моих выплат:

 

HAPO.png

 

 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Идеи, изобретения, инновации


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Идеи, изобретения, инновации
  4. Правила форума