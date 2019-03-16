Получай доллары за общение!

1) Необходимо зайти с мобильного устройства - реф (Получите бонус в 10000 гем!)
Бонус в дальнейшем конвертируется в доллары для вывода.
не реф (Не получите бонус)
2) Теперь скачиваем приложение Hapo у себя в аппсторе или гугл плей.
3) Регистрируемся в приложении.
Данное приложение является социальной сетью, которая платит вам за активные действия. Сейчас приложение неплохо платит за то, что Вы просто выкладываете интересные посты или видео и за каждый просмотр вам начисляются Гемы. Гемы – это внутренняя валюта приложения.
Каждый день в 17:00 по МСК эти гемы переводятся в доллары, вывести можно на кошелек биткоина.
Также приложения хорошо платит за привлечения друзей и за их активные действия (посты, лайки, комментарии, просмотры и так далее).
Минималка 0.001BTC
Всем успехов!
Скриншоты моих выплат: