Налоговая обленилась и отбрыкивается от вопросов налогоплательщиков!

Отправлено Сегодня, 00:49





ФНС разослала по Управлениям письмо от 27.12.2018 № ГД-4-19/25766@.

Дескать, налогоплательщики вас тут завалили обращениями, консультаций просят, жалуются, что не помогаете отчеты заполнить и не объясняете, как законы трактовать...

Так знайте мол, что консультировать вы и не обязаны, а обязаны оказывать услугу по бесплатному информированию, а это не одно и то же.

Бесплатное информирование – это предоставление полной, достоверной, актуальной информацию по интересующему заявителя вопросу.

А консультирование это уже разъяснение всех возможных вариантов решения проблемы, их последствий и представление рекомендаций наиболее оптимального варианта решения.

ФНС еще раз делает упор на то, что ответы налоговиков на запросы не являются нормативными актами, не влекут юридических последствий и вообще это всего лишь информация.

В общем, не лезьте к нам с вопросами, ничего полезного мы вам не посоветуем, а если что и скажем – ничего эта информация не значит, ответственность с себя заранее снимаем .





P.S. Наглые, подлые, мерзкие твари!!! Слов просто нет... Надеюсь, в аду для налоговиков отдельная, самая раскаленная сковородка подготовлена!



