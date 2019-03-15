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Налоговая обленилась и отбрыкивается от вопросов налогоплательщиков!

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 00:49

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 00:49

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ФНС разослала по Управлениям письмо от 27.12.2018 № ГД-4-19/25766@
Дескать, налогоплательщики вас тут завалили обращениями, консультаций просят, жалуются, что не помогаете отчеты заполнить и не объясняете, как законы трактовать... 
Так знайте мол, что консультировать вы и не обязаны, а обязаны оказывать услугу по бесплатному информированию, а это не одно и то же.
      
Бесплатное информирование – это предоставление полной, достоверной, актуальной информацию по интересующему заявителя вопросу.
А консультирование это уже разъяснение всех возможных вариантов решения проблемы, их последствий и представление рекомендаций наиболее оптимального варианта решения.
       
ФНС еще раз делает упор на то, что ответы налоговиков на запросы не являются нормативными актами, не влекут юридических последствий и вообще это всего лишь информация.
В общем, не лезьте к нам с вопросами, ничего полезного мы вам не посоветуем, а если что и скажем – ничего эта информация не значит, ответственность с себя заранее снимаем.
      

     
    
P.S.  Наглые, подлые, мерзкие твари!!!  Слов просто нет... Надеюсь, в аду для налоговиков отдельная, самая раскаленная сковородка подготовлена!
     
      

 


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