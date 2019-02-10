Цымбалюк Романовская поклонники отстояли честь Джигарханяна

Отправлено Вчера, 21:34

Могу сказать честно, что информационное поле это гениальная машина, она может тебя сделать знаменитым а может просто уничтожить как это и про зашло с цымбалюк романовской. В эфир ее не приглашают, потому что нет Джигарханяна, значит нет и Цымбалюк, она думала что она личность главная, но как оказалось стоило народному артисту с большой буквы Джигарханяну исчезнуть, цымбалюк сразу упала совсех трендов. Пытаясь выехать на прохоре шалепене вводя заблуждение многих людей, что якобы у них любовь пиарилась со всех сил которых только можно вложить в ту или иную историю, и все равно, на каждый пост статью лелась огромная тонна хейта, люди читали все статьи и каждый пытался высказаться да так что многие порталы журналы пр сто перестали писать о Цымбалюк Романовской потому что, хейтеры пишут с такой злостью что аж страшно становится.