Перейти к содержимому

Фотография

Финансовая ниша меняющая правила игры!

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 21:09

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 947 сообщений
8 330
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 21:09

Image201902080043071549572187.png
 
 
Наконец то мы нашли решение которое в разы упрощает инвестиционную деятельность!
 
Возможно, вы уже пробовали вкладывать средства в рынки США или РФ, возможно пробовали себя в трейдинге.Независимо от того делаете ли вы стабильный плюс или получили просадку я считаю, что современный специалист финансовой отрасли должен держать руку на пульсе индустрии в целом и анализировать новые направления в отрасли.

Как раз о таком инновационном инструменте я и хочу рассказать!
 
Эволюция инвестирования не стояла на месте и от того момента когда инвестирование казалось чем-то эксклюзивным, доступным только для очень богатых людей прошло немало времени, а с развитием цифровых технологий - целая эпоха.
 
На данный момент появились инструменты позволяющие любому человеку от студента у которого за душой тысяча деревянных так и бизнесмену который ежемесячно может откладывать 1000-10000 вечнозеленых североамериканских на равных условиях выстраивать свои портфели и приумножать капитал.
 
За более чем 10 лет существования издательства info-dvd мы проработали десятки различных направлений. Но аналогичного инновационного инструмента мы не встречали.

 
Краудинвестинг стремительно ворвался в мою жизнь и в жизнь издательства info-dvd.
 
За все время существования издательства мы скрупулезно отбираем стратегии и инструменты которые помогли сотням человек улучшить их материальное состояние.

 

 
analiz.jpg
 
 

 

По предварительной оценке нашей редакторской коллегии Краудинвестинг произведет прорыв в индустрии!
 
Подумайте сами, инструмент который по своей надежности не уступает банковским депозитам, но в то же время дает прибыль от 20 % до 80 % годовых, а в некоторых случаях может дать такой же результат и за пол года заслуживает того чтобы мы дали вам о нем информацию! 

И это не просто цифры, это картина рынка краудинвестинга на текущий момент. 

Финансовые эксперты предрекают Краудинвестингу революционное значение!
 

Краудинвестинг - новая технология инвестирования с “входным билетом” от 1000 рублей и пассивным доходом 20-80% годовых.
 
Мы подготовили для вас возможность встретится с экспертом который заслужил безупречную репутацию в деловых кругах Сингапура, США и РФ.
Илья Бутурлин введет вас в курс того что собой представляет Краудинвестинг в целом!
 
Мы провели огромную работу для привлечения эксперта такого уровня как Илья в издательство info-dvd.
Это стоило действительно немалых сил и затрачено много времени, так как у него очень насыщенная деловая жизнь, постоянные выступления на телевидении и конференциях РФ.
 

Знакомьтесь финансовый эксперт — Илья Бутурлин:
 
 
1.JPG

 

 

  • Прошел путь от рядового инвестора и сотрудника регулятора до директора Биржи Деривативов в Сингапуре.
  • Дипломированный юрист в сфере финансового права (окончил МГЮА им. Кутафина с красным дипломом);
  • Второе высшее по специальности «финансовые рынки и финансовый инжиниринг» (Финансовая академия, в настоящее время Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации);
  • Аспирантура Финансового университета;
  • Преподаватель в Финансовом университете более 7 лет;
  • Управляющий директор hedge.pro;
  • Директор Биржи Деривативов в Сингапуре;
  • Вошел в десятку трейдеров-миллионеров конкурса «Лучший частный инвестор» (по состоянию на 2013 г.);
  • Призер World Cup Championship of Future Trading, занял 7 место на конкурсе 2013 и получил мировую известность в сфере финансов;
  • Консультирует компании и частных инвесторов по вопросам управления капиталом, хеджирования валютных рисков, защиты прав и законных интересов инвесторов;
  • Имеет огромный преподавательский стаж и владеет методологией педагогики досконально.

 

 

 

Только подумайте, Краудинвестинг дает возможность участвовать в рынке Сингапура и США.
 

Вы сможете напрямую получать прибыль от деятельности Сингапурских и штатовских компаний.
Почему именно эти страны?
 
За все время в Сингапуре не было ни одного случая банкротства банка!
 
Их скоринговая система и система регуляторов работают на таком уровне что нам это и не снилось.
Соответственно компании которые участвуют на краудинвестинговых площадках проходят очень жесткий отбор и контроль регуляторов индустрии.
Прежде чем компании заявит о том, что она готова привлекать средства и давать инвесторам прибыль она проходит круги проверок скоринговых систем и если ей дают разрешение на реализацию краудинвестинговой модели, значит ее деятельность надежна и интересна нам как инвесторам.
  

Также вы должны знать, что Краудинвестинг - не биржевой инструмент.
Вам не нужно будет иметь регистрации у биржевых брокеров, платить комиссии которые на длительной перспективе снижают ваш доход в разы, нет необходимости вникать в тонкости технического и фундаментального анализа.
Вся спекулятивная головная боль и танцы с бубном вокруг торговых терминалов и графиков - отсутствует напрочь!
 
Главное преимущество краудинвестинга в том, что не нужно быть семи пядей во лбу чтобы его освоить. И это действительно так.
 
Вам не нужно заморачиватся по следующим темам:

  • изучать десятки биржевых инструментов инвестирования,
  • открывать счета у многочисленных брокеров
  • танцевать с бубном вокруг графиков
  • отсутствует головная боль спекулятивной торговли
  • вам не нужна своя или чья то торговая система
  • не будете использовать автоматизированные советники

 

Все очень просто! Алгоритм работы освоит даже человек далекий от финансовой граммотности:

  • Выбираете страну и площадку
  • Анализируете предложение и надежность компании
  • Принимаете решения о сумме вклада
  • Инвестируете
  • Получаете прибыль
  • Используете заработанные средства по своему желанию

 

Но как вы понимаете везде кроются нюансы и в этом вам поможет Илья Бутурлин.
 
Краудинвестинг прост и крайне эффективен!
 
 

 

Жмите на ссылку, чтобы начать знакомство с данным мощнейшим инновационным инструментом, прямо сейчас!

 

 

 

Image201902080103501549573430.png

 


  • 0

Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

На правах рекламы

Обратно в Курсы, семинары, конференции, выставки, полезная литература...


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инвестирование
  3. Курсы, семинары, конференции, выставки, полезная литература...
  4. Правила форума