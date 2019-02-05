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Бесплатный вебинар: "Как эмоции в контенте приносят продажи бизнесу"

Автор темы Sofiia, Сегодня, 10:09

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#1 Sofiia

Sofiia

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Отправлено Сегодня, 10:09

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Вера Черныш - главред и совладелец MC Today, основатель агентства контент-маркетинга Simply Media.

Вера 10 лет занимается контентными проектами. Сейчас она руководит онлайн-изданием о бизнесе MC Today, команда которого за год с момента основания создала 180 коммерческих материалов для 77 клиентов. Среди них международные бренды Lenovo, Renault и Yves Saint Laurent.

В своем агентстве контент-маркетинга Simply Media Вера помогла технологическим компаниям опубликовать материалы в TechChurch, Forbes, The Next Web, Huffington Post и других международных СМИ.
Вера Черныш проведет бесплатный мастер-класс о маркетинге и объяснит, почему он строится на человеческих историях и эмоциях. Вы узнаете, как с помощью правильного контента увеличить продажи вашего бизнеса.

О чем расскажет Вера

Люди перестали реагировать на рекламу. Привлечь их внимание способны только эмоциональный контент и люди. Поэтому во время тренинга разберем:

  • что вызывает эмоции, а от чего людям становится скучно;
  • почему бизнесу нужно не только продавать, но также развлекать и вдохновлять;
  • как создать систему производства эмоционального контента;
  • как привлекать лидеров мнений к работе с брендом и контентом.

Кому будет полезен мастер-класс:

  • владельцам малого и среднего бизнеса;
  • PR-специалистам;
  • маркетологам;
  • менеджерам по рекламе;
  • журналистам и редакторам.

Вебинар пройдет 8 февраля 2019 в 12:00 по киевскому времнени(13:00 по московскому).
Ссылка на регистрацию: https://goo.gl/nxZokV

 


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