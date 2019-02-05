Бесплатный вебинар: "Как эмоции в контенте приносят продажи бизнесу"

Вера 10 лет занимается контентными проектами. Сейчас она руководит онлайн-изданием о бизнесе MC Today, команда которого за год с момента основания создала 180 коммерческих материалов для 77 клиентов. Среди них международные бренды Lenovo, Renault и Yves Saint Laurent.
В своем агентстве контент-маркетинга Simply Media Вера помогла технологическим компаниям опубликовать материалы в TechChurch, Forbes, The Next Web, Huffington Post и других международных СМИ.
Вера Черныш проведет бесплатный мастер-класс о маркетинге и объяснит, почему он строится на человеческих историях и эмоциях. Вы узнаете, как с помощью правильного контента увеличить продажи вашего бизнеса.
О чем расскажет Вера
Люди перестали реагировать на рекламу. Привлечь их внимание способны только эмоциональный контент и люди. Поэтому во время тренинга разберем:
- что вызывает эмоции, а от чего людям становится скучно;
- почему бизнесу нужно не только продавать, но также развлекать и вдохновлять;
- как создать систему производства эмоционального контента;
- как привлекать лидеров мнений к работе с брендом и контентом.
Кому будет полезен мастер-класс:
- владельцам малого и среднего бизнеса;
- PR-специалистам;
- маркетологам;
- менеджерам по рекламе;
- журналистам и редакторам.
Вебинар пройдет 8 февраля 2019 в 12:00 по киевскому времнени(13:00 по московскому).
Ссылка на регистрацию: https://goo.gl/nxZokV