Бесплатный вебинар: "Как эмоции в контенте приносят продажи бизнесу"

Вера Черныш - г лавред и совладелец MC Today, основатель агентства контент-маркетинга Simply Media.



Вера 10 лет занимается контентными проектами. Сейчас она руководит онлайн-изданием о бизнесе MC Today, команда которого за год с момента основания создала 180 коммерческих материалов для 77 клиентов. Среди них международные бренды Lenovo, Renault и Yves Saint Laurent.



В своем агентстве контент-маркетинга Simply Media Вера помогла технологическим компаниям опубликовать материалы в TechChurch, Forbes, The Next Web, Huffington Post и других международных СМИ.