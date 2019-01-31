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Gift Card Mvideo,Asos,спормастер,Ozon,Adidas,Eldorado,Ebay,Amazon,Walm

Автор темы gcardso, Сегодня, 15:44

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#1 gcardso

gcardso

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 15:44

 
Гифты - это подарочные сертификаты с фиксированным балансом от различных магазинов. Они существуют двух видов, физические и электронные. Физические приобретаются в розничных магазинах и там же отовариваются, электронные можно приобрести непосредственно в интернет-магазине и с помощью них совершать покупки. Я занимаюсь исключительно продажей e-гифтов (электронных сертификатов)! После приобретения подарочного сертификата у меня, вы можете купить себе любой товар в каком-нибудь интернет-магазине, стоимость покупки не может превышать фиксированный баланс.
 
Могу сделать гифты практически любого магазина, который может принимать в качестве оплаты - оплату e-гифтами!
 
Цены значительно ниже, чем у других поставщиков! Также заинтересован в длительном сотрудничестве с постоянными скупщиками! Продажа только в одни руки, замену делаю в течении двух дней (как правило несколько минут). 
 
В наличии имеются различные номиналы - перед покупкой уточняйте!
 
 
 
 
 
 
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