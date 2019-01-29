Выполняю: Рерайтинг – 75р, Копирайтинг – 100р, SEO – 130р и другое…

Отправлено Сегодня, 08:11

Предлагаю написание 100% уникальных статей 1) на любые темы, 18+ включительно 2) по конкретным и низким ценам 3) соблюдая оговоренные сроки.

Основные услуги:

Рерайтинг – 75р

Копирайтинг – 100р

SEO-копирайтинг – 130р

Размещение на сайте – цена договорная

- оформление, поиск и обработка картинок и видео, составление title и description.

Другие услуги:

Текст на главную страницу и для категорий

Описание для товаров интернет-магазинов

Тексты для посадочных страниц (Landing page)

Коммерческие предложения

- требования и цены обсуждаются индивидуально.

Контакты:

Skype – live:black-mag-666

Email: black-mag-666@yandex.ru

Телефон для постоянных клиентов

- предпочтительно обращаться в скайп.

Принимаю к оплате:

WebMoney

Яндекс Деньги

Киви (Qiwi)

Сбербанк карта

Скидки и отзывы:

При заказе от 50к – скидка 5%

При заказе от 200к – скидка 10%

Постоянным клиентам – индивидуальные скидки