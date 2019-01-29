Выполняю: Рерайтинг – 75р, Копирайтинг – 100р, SEO – 130р и другое…

Предлагаю написание 100% уникальных статей 1) на любые темы, 18+ включительно 2) по конкретным и низким ценам 3) соблюдая оговоренные сроки.
Основные услуги:
Рерайтинг – 75р
Копирайтинг – 100р
SEO-копирайтинг – 130р
Размещение на сайте – цена договорная
- оформление, поиск и обработка картинок и видео, составление title и description.
Другие услуги:
Текст на главную страницу и для категорий
Описание для товаров интернет-магазинов
Тексты для посадочных страниц (Landing page)
Коммерческие предложения
- требования и цены обсуждаются индивидуально.
Контакты:
Skype – live:black-mag-666
Email: black-mag-666@yandex.ru
Телефон для постоянных клиентов
- предпочтительно обращаться в скайп.
Принимаю к оплате:
WebMoney
Яндекс Деньги
Киви (Qiwi)
Сбербанк карта
Скидки и отзывы:
При заказе от 50к – скидка 5%
При заказе от 200к – скидка 10%
Постоянным клиентам – индивидуальные скидки