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составить бизнес план? Бытовая услуга. Как узнать какие цены за нее. Х

Автор темы Кирилчик , 16 Янв 2019 12:57

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Сообщений в теме: 3

#1 Кирилчик

Кирилчик

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Отправлено 16 Январь 2019 - 12:57

составить бизнес план? Бытовая услуга. Как узнать какие цены за нее. Хочется стать официальным ИП.

 


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#2 Vadim16

Vadim16

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Отправлено 16 Январь 2019 - 12:58

Планирование бизнеса
Прежде чем приступить к составлению бизнес плана необходимо изучить рынок той услуги, которая будет оказываться потребителям.

Деятельность в сфере быта достаточно обширная. Поэтому следует выбрать наиболее востребованную в конкретном регионе, а значит наиболее прибыльную.

Следующим шагом будет разработка маркетинговой кампании, которая состоит из трех составляющих:

 


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#3 Олечка

Олечка

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Отправлено 16 Январь 2019 - 13:05

Как написать свой первый бизнес-план

 


Сообщение отредактировал Олечка: 16 Январь 2019 - 13:05

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#4 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено 16 Январь 2019 - 19:51

Все три ника - с одного IP

Циркачам - БАН!!!  :mad:


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