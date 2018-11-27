Как наказать банк за неправомерную блокировку Вашей карты или счета

Отправлено Вчера, 22:53





Участились случаи предъявления требований от банков к клиентам обосновать смысл денежных переводов с карты на карту. По словам "пострадавших", сотрудники банка требовали предоставить документы, подтверждающие происхождение денег, письменное обоснование смысла перевода, даже пояснение целей траты средств с карты.

Речь идет даже о небольших суммах, например, в пределах тысячи рублей. В случае, если клиент не предоставлял в указанные сроки (около трёх дней) необходимые доказательства, карта блокировалась. О подобных инцидентах заявляли клиенты Сбербанка, Бинбанка, а также Тинькофф-банка.

В пресс-службе ЦБ РФ объясняют, что банки поступают подобным образом, если считают операцию сомнительной: например, совершенной мошенниками. На подобное может указывать сумма перевода, его нехарактерность. Но даже в этом случае кредитная организация не имеет право выяснять происхождение средств или назначение платежа , указали представители регулятора. Единственное, что входит в компетенцию банка - это получить подтверждение от клиента, что перевод совершается с его согласия.

Вывод: подобные действия незаконны и можно обратиться к регулятору или в суд!!!

ЦБ РФ указал, как пожаловаться на банк, который не пересмотрел отказ провести операцию:

Документ пригодится компаниям, ИП и физлицам, которым финансовая организация отказала в проведении операций с деньгами или иным имуществом. Речь не только о банках, но и о страховых компаниях, профучастниках рынка ценных бумаг, МФО и других. Также документом можно воспользоваться, если кредитная организация не отменила отказ заключить договор банковского счета (вклада).

Заявление об обжаловании должно быть адресовано межведомственной комиссии при Центробанке.

Направить жалобу регулятору можно по обычной почте или в электронном виде через Интернет-приемную.

В заявление нужно включить блоки следующих сведений:

— об отказном решении финансовой организации;

— о самой организации;

— о заявителе-клиенте.

Нужно указать и другую информацию, например: в какой операции было отказано, как обосновано решение. Установлен и список документов, часть из которых нужно обязательно приложить к жалобе.

Комиссия должна рассмотреть жалобу за 20 рабочих дней со дня обращения. Затем не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения сообщить о нем заявителю.

Документ: Указание Банка России от 30.03.2018 N 4760-У (вступает в силу 21 апреля 2018 года)



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