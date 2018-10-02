Отправлено Вчера, 17:46

Открываете ИП и ищите, в каком бы банке открыть расчетный счет, для обслуживания ИП?

Хороших и надежных банков много. Главное - избегайте открывать ИП-счет в банке Тинькова! !!

И вот почему...

Блокировка счета по 115-ФЗ от Тинькофф банка

Наша компания образовалась и ведёт свою деятельность с 2013г. Основная деятельность - аренда спецтехники, выполнение подрядных работ по дорожно-строительным работам. В ... для удобства открыли второй счёт в банке тинькоф. ... пришли деньги в размере 3,8 млн на счёт тинькоф за продажу собственного имущества компании(грунтовый каток) от крупной компании , которая в данное время строит на генподряде завод для Транснефть(к тому, что контрагент надежный). Это имущество нашей компании было приобретено на аукционе больше двух лет назад, все официально. Около двух месяцев после поступления денег мы спокойно продолжали работать по счёту в тинькофф, в основном были расходы(около 30% потратили), ну пару раз ещё приходили деньги на этот счёт по мелочи(тыс 100-200). ... наша компания выиграла аукцион на приобретение имущества с торгов по банкротству. Когда пришло время оплачивать, а оплачивать нужно было на реквизиты физ. лица, мы выяснили , что тинькоф берет за такую услугу около 7% с перевода, а наш второй банк 2%, поэтому в целях экономии решили перевести всю сумму со счета в тинькоф на свой второй счёт в другом банке. Тинькоф платёж приостановил и запросил пакет документов ссылаясь на фз115. Документы были предоставлены банку в указанный срок, никаких пояснений и дополнений банк больше не потребовал. Далее как у всех: банк не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве и рекомендует закрыть счёт со снятием банком комисси 15% от суммы перевода денежных средств на другой счёт нашей компании...

В чате общаясь со специалистами банка выяснил, что клиент банк нам заблокирован, но сам счёт нет, можно проводить операции через операционный зал в банке(это отдельная «веселая история), но также намекнули, что не факт , что платёжка будет проведена.

В общем я прилетел по адресу банка и отдал платёжное поручение на 2млн, на всю оставшуюся сумму не стал, чтобы у них не возникло повода перевести деньги под предлогом закрытия счета (потом сказали бы, что я устно на это согласился).

В сообщении в чате написано подойти в операционный зал, а зала операционного никакого в банке нет вообще. Более того, в банк клиентов вообще не пускают. Банк находится в бизнес-центре. Там в холле стоит телефонная будка, с ее помощью звонишь в банк и сотрудники банка выходят к клиентам в этот холл бизнес-центра. Я записал на диктофон разговор с сотрудником банка который выходил ко мне. Когда я находился в этом бизнес-центре, там очередь выстроилась у этого телефона банковского из чел 10, у которых точно такие же проблемы

В итоге это платежное поручение не было исполнено, опять же сославшись на 115фз. Ещё интересный момент: платёж не провели, но комиссию почти 3000р сняли...

Мы отправили банку запрос, после того, как нам не провели платёж через отделение, в ответ получили одни общие фразы и никакой конкретики...

В цб звонил на горячую линию 2 раза, специалисты сказали, что не вмешиваются в дела между банком и клиентом, что если мы считаем, что банк нарушает наши права, нужно подавать в суд

Так представьте, сколько они благодаря этому имеют в своём распоряжении денег...

Они в любом случае в выигрыше, либо 15% , либо деньги бесплатный на 6-12 месяцев в среднем.

P.S. И подобных историй про Тиньковский "банк" могу привести ДЕСЯТКИ !!!

При этом, сразу подчеркиваю, я в данном случае - лицо НЕ заинтересованное. Сам лично - никогда с Тиньковым не работал, счетов у них не открывал, соответственно - лично мне никаких гадостей этот банк не сделал.

Но поскольку я регулярно мониторю новостной фон на тему банков, инвестиций, экономики, юриспруденции, законов и т.п., не могу не предупредить коллег (начинающих предпринимателей), так как количество негатива на Тинькофф-банк просто зашкаливает!