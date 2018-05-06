Отключен JavaScript У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям.



«Всероссийская акция против власти» - как это было? Взгляд из Ижевска.

Авторизуйтесь для ответа в теме

В этой теме нет ответов

Анатолий Белоусов Основатель форума

Администрация



25 646 сообщений 8 195

Очень хороший Страна, Город:

Россия, г. Ижевск

Пол: Мужчина Отправлено Вчера, 23:51



Давно уже не следил за судорогами Алёши Навального, ибо года два-три, как этот эпический персонаж окончательно «сдулся», растерял остатки какого-либо авторитета даже среди либерально и оппозиционно настроенной взрослой публики, и занялся откровенной политической педофилией, дуря неокрепшие головы школьников.



Но вот давеча, в прекрасный субботний день 5-го мая, совершенно случайно, увидел некий «шабаш», организованный остатками сторонников Навального в моём городе – Ижевске (на Авангардной ул., в т.н. «Козьем Парке»). Собственно, увидел – и бес бы с ними. Очередной слет малолеток и городских фриков. Человек под сто. Ну, сотни полторы от силы! Как говорится, «три умственных калеки» - вот и весь митинг.



Однако, как же я был удивлен, когда вечером из Интернета вдруг узнал, что митинговали в Ижевске, оказывается, аж целых «полторы тысячи человек»!

Это организаторы так заявили. Со ссылкой на стрим «Навальный live»...



Задумался. Либо я совсем слепой, либо… кто-то нагло врет, пытаясь скрыть чудовищный «epic fail», а заодно и отмазаться перед спонсорами за впустую потраченные на организацию митинга деньги.

Полез глубже в Сеть, искать показания и свидетельства других очевидцев этого позорища…



Увы, но даже Сеть не выдала ничего, подтверждающего заверения организаторов о «тысячах» митингующих. Напротив, всё то, что нашел, говорило ох, как не в пользу «навальняшек»!

Так, например, пользователь Николай Кривоногов делится своими впечатлениями









Порадовали и комменты:

















Вот, по сути, и всё!

Ну, не интересен гражданам Навальный и его толпа малолеток. Нет бурных обсуждений в Сети, нет поддержки и даже элементарного интереса к теме…



Пришлось лезть на официальные паблики навальноидов в Ижевске, на ОК.

Впрочем и там ничего особо интересного обнаружить не удалось. Вот, например, основное фото, призванное показать массовость и многочисленность мероприятия:







Фото сделано с такого ракурса, чтобы максимально заполнить кадр людьми. Но даже и этот нехитрый трюк не в силах скрыть малочисленность «тусующихся»…

Ой, простите! Не тусующихся, а протестующих…



Аналогично и на остальных фотографиях:











Ну, максимум полторы сотни человек. Максимум!

И это – с учетом зевак, пришедших просто поглазеть на самих митингиующих, с учетом фотографов, блогеров, прессы…



А уж комменты как жгут!













Это вот про данного персонажа:





























В общем, как ни кути, но с массовостью и поддержкой со стороны населения у креаклов Навального так и не клеится. Народ не ведется больше на красивые словеса и призывные завывания. И дело здесь не только в том, что люди поумнели и научились отделять крикунов и популистов – от реальных политических деятелей, болтунов и демагогов – от тех, кто по-настоящему беспокоится за судьбы россиян и заботится о нашей стране.



Дело здесь еще и в том, что объективно жизнь вокруг нас не только не является кошмаром и адом, как голосят о том блаженные сектанты Навального, но напротив – с каждым годом налаживается и улучшается. Восстановлена оборонка, открываются все новые и новые производства, идет мощная поддержка со стороны государства, как крупного национального производителя, так и мелкого бизнеса.



Растет и общее благосостояние россиян. Все дворы Ижевска просто заставлены личными автомобилями граждан, причем, как правило – это иномарки. (...довел-таки страну проклятый Путин!..)

Полки магазинов завалены не просто едой, но продуктами, способными утолить требования самых изысканных гурманов.



Сегодня я, простой ижевчанин, без проблем могу пойти и купить хоть живых устриц, хоть живых крабов или осетров в том же



Никогда, особо подчеркиваю, НИКОГДА(!!!) еще россияне не жили столь богато и обеспеченно, как в последние 10-15 лет!

Если есть голова на плечах, если имеются в наличии руки и желание работать – никаких проблем!

Оформляешь за три-четыре дня ИП и вперед, к великим свершениям. Зарабатывай свои миллионы честно и вполне легально, и никто тебе слова плохого не скажет.

Говорю это, как человек, работающий последние 15 лет только на себя (ИП).



Есть ли в стране проблемы? Разумеется, есть!

А где, а в какой стране их нету?! Но худо ли, бедно, проблемы эти решаются!

Невзирая на внешние санкции, не смотря на «палки в колеса» со стороны прозападных коллаборационистов и «пятой колонны».

Решаются!



Объективные показатели и сама жизнь вокруг нас говорят об этом, лучше любых агиток и пропаганды.

И уж конечно наш народ, имеющий более чем тысячелетнюю историю собственной государственности, не дурак. Люди видят, что все реальное – делается именно руками государства, именно благодаря столь ненавистному нашей «интеллигенции» Путину!



Тогда как со стороны так называемой «несистемной оппозиции» - сплошное враньё, блеяние о том, что «всё пропало», да завывания о «благом Западе» и чудовищной «варварской Рашке».







Что видели люди, все же верившие когда-то этим оппозиционным завывалам и приходившие-таки на их митинги?

Жалкое нытье о невозможности выражать свое мнение (при том, что НА ДЕЛЕ - в части свободы слова Россия может дать фору любой западной стране!)…

Ужасы про преследование силовиками за репосты в соцсетях и всепожирающую коррупцию (с чем 99,9% россиян ЛИЧНО вообще не сталкиваются и едва ли столкнутся)…

Бред про нищету населения и что во всем виновата «воровская шайка Путина» (это именно БРЕД, ибо опровергается элементарно фактами из собственной жизни людей и ростом их собственного благосостояния)...



И т.д. и т.п.

Собственно, все как обычно.



Ну, и кого может «зацепить» такая оппозиция, кроме совсем еще наивных школьников, не имеющих пока ни жизненного опыта, ни собственных убеждений, но находящихся в стадии полового созревания (гормоны, понимаешь!), когда бунт и протест осуществляется ради самого бунта и протеста?



Все ровно то же самое было и в этот раз. Собрались, побубнили и разошлись.

Хорошо еще хоть, что обошлось без инцидентов. Но конструктива и результата как обычно не видно.



Такая вот она наша «оппозиция».

Полагаю, что ряды этих «недовольных» будут редеть и дальше, пока не достигнут на минимуме некоего «статистического уровня», обусловленного самой природой человека (все же, некое количество «вечно недовольных» присутствует в любом без исключения социуме).



А у меня на этом всё!

Очередной «навальнинг» оказался «пшиком», как в рамках Ижевска, так, я полагаю, и по всей стране.





Источник: https://razuznaika.l...com/532190.html

Давно уже не следил за судорогами, ибо года два-три, как этот эпический персонаж окончательно «сдулся», растерял остатки какого-либо авторитета даже среди либерально и оппозиционно настроенной взрослой публики, и занялся откровенной политической педофилией, дуря неокрепшие головы школьников.Но вот давеча, в прекрасный субботний день 5-го мая, совершенно случайно, увидел некий «шабаш», организованный остатками сторонников Навального в моём городе – Ижевске (на Авангардной ул., в т.н. «Козьем Парке»). Собственно, увидел – и бес бы с ними. Очередной слет малолеток и городских фриков. Человек под сто. Ну, сотни полторы от силы! Как говорится, «три умственных калеки» - вот и весь митинг.Однако, как же я был удивлен, когда вечером из Интернета вдруг узнал, что митинговали в Ижевске, оказывается, аж целых «полторы тысячи человек»!Это организаторы так заявили. Со ссылкой на стрим «Навальный live»...Задумался. Либо я совсем слепой, либо… кто-то нагло врет, пытаясь скрыть чудовищный «epic fail», а заодно и отмазаться перед спонсорами за впустую потраченные на организацию митинга деньги.Полез глубже в Сеть, искать показания и свидетельства других очевидцев этого позорища…Увы, но даже Сеть не выдала ничего, подтверждающего заверения организаторов о «тысячах» митингующих. Напротив, всё то, что нашел, говорило ох, как не в пользу «навальняшек»!Так, например, пользовательделится своими впечатлениями в сети ВК, в паблике «Злой Ижевчанин» Порадовали и комменты:Вот, по сути, и всё!Ну, не интересен гражданам Навальный и его толпа малолеток. Нет бурных обсуждений в Сети, нет поддержки и даже элементарного интереса к теме…Пришлось лезть на официальные паблики навальноидов в Ижевске, на ВК Впрочем и там ничего особо интересного обнаружить не удалось. Вот, например, основное фото, призванное показать массовость и многочисленность мероприятия:Фото сделано с такого ракурса, чтобы максимально заполнить кадр людьми. Но даже и этот нехитрый трюк не в силах скрыть малочисленность «тусующихся»…Ой, простите! Не тусующихся, а протестующих…Аналогично и на остальных фотографиях:Ну, максимум полторы сотни человек. Максимум!И это – с учетом зевак, пришедших просто поглазеть на самих митингиующих, с учетом фотографов, блогеров, прессы…А уж комменты как жгут!Это вот про данного персонажа:В общем, как ни кути, но с массовостью и поддержкой со стороны населения у креаклов Навального так и не клеится. Народ не ведется больше на красивые словеса и призывные завывания. И дело здесь не только в том, что люди поумнели и научились отделять крикунов и популистов – от реальных политических деятелей, болтунов и демагогов – от тех, кто по-настоящему беспокоится за судьбы россиян и заботится о нашей стране.Дело здесь еще и в том, что объективно жизнь вокруг нас не только не является кошмаром и адом, как голосят о том блаженные сектанты Навального, но напротив – с каждым годом налаживается и улучшается. Восстановлена оборонка, открываются все новые и новые производства, идет мощная поддержка со стороны государства, как крупного национального производителя, так и мелкого бизнеса.Растет и общее благосостояние россиян. Все дворы Ижевска просто заставлены личными автомобилями граждан, причем, как правило – это иномарки. (...довел-таки страну проклятый Путин!..)Полки магазинов завалены не просто едой, но продуктами, способными утолить требования самых изысканных гурманов.Сегодня я, простой ижевчанин, без проблем могу пойти и купить хоть живых устриц, хоть живых крабов или осетров в том же «Гастрономе» . Мои дети всю зиму трескали бразильские арбузы и свежую малину/клубнику/голубику. И ведь это при том, что заработок всей нашей семьи из четырех человек держится на мне одном.Никогда, особо подчеркиваю,еще россияне не жили столь богато и обеспеченно, как в последние 10-15 лет!Если есть голова на плечах, если имеются в наличии руки и желание работать – никаких проблем!Оформляешь за три-четыре дня ИП и вперед, к великим свершениям. Зарабатывай свои миллионы честно и вполне легально, и никто тебе слова плохого не скажет.Говорю это, как человек, работающий последние 15 лет только на себя (ИП).Есть ли в стране проблемы? Разумеется, есть!А где, а в какой стране их нету?! Но худо ли, бедно, проблемы эти решаются!Невзирая на внешние санкции, не смотря на «палки в колеса» со стороны прозападных коллаборационистов и «пятой колонны».Решаются!Объективные показатели и сама жизнь вокруг нас говорят об этом, лучше любых агиток и пропаганды.И уж конечно наш народ, имеющий более чем тысячелетнюю историю собственной государственности, не дурак. Люди видят, что все реальное – делается именно руками государства, именно благодаря столь ненавистному нашей «интеллигенции» Путину!Тогда как со стороны так называемой «несистемной оппозиции» - сплошное враньё, блеяние о том, что «всё пропало», да завывания о «благом Западе» и чудовищной «варварской Рашке».Что видели люди, все же верившие когда-то этим оппозиционным завывалам и приходившие-таки на их митинги?Жалкое нытье о невозможности выражать свое мнение (при том, что- в части свободы слова Россия может дать фору любой западной стране!)…Ужасы про преследование силовиками за репосты в соцсетях и всепожирающую коррупцию (с чем 99,9% россиян ЛИЧНО вообще не сталкиваются и едва ли столкнутся)…Бред про нищету населения и что во всем виновата «воровская шайка Путина» (это именно, ибо опровергается элементарно фактами из собственной жизни людей и ростом их собственного благосостояния)...И т.д. и т.п.Собственно, все как обычно.Ну, и кого может «зацепить» такая оппозиция, кроме совсем еще наивных школьников, не имеющих пока ни жизненного опыта, ни собственных убеждений, но находящихся в стадии полового созревания (гормоны, понимаешь!), когда бунт и протест осуществляется ради самого бунта и протеста?Все ровно то же самое было и в этот раз. Собрались, побубнили и разошлись.Хорошо еще хоть, что обошлось без инцидентов. Но конструктива и результата как обычно не видно.Такая вот она наша «оппозиция».Полагаю, что ряды этих «недовольных» будут редеть и дальше, пока не достигнут на минимуме некоего «статистического уровня», обусловленного самой природой человека (все же, некое количество «вечно недовольных» присутствует в любом без исключения социуме).А у меня на этом всё!Очередной «навальнинг» оказался «пшиком», как в рамках Ижевска, так, я полагаю, и по всей стране. 0 Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info

Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com Наверх На правах рекламы



Обратно в На злобу дня

Количество пользователей, читающих эту тему: 0 0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей