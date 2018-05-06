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«Всероссийская акция против власти» - как это было? Взгляд из Ижевска.

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 23:51

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 23:51

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Давно уже не следил за судорогами Алёши Навального, ибо года два-три, как этот эпический персонаж окончательно «сдулся», растерял остатки какого-либо авторитета даже среди либерально и оппозиционно настроенной взрослой публики, и занялся откровенной политической педофилией, дуря неокрепшие головы школьников.
 
Но вот давеча, в прекрасный субботний день 5-го мая, совершенно случайно, увидел некий «шабаш», организованный остатками сторонников Навального в моём городе – Ижевске (на Авангардной ул., в т.н. «Козьем Парке»). Собственно, увидел – и бес бы с ними. Очередной слет малолеток и городских фриков. Человек под сто. Ну, сотни полторы от силы! Как говорится, «три умственных калеки» - вот и весь митинг.
 
Однако, как же я был удивлен, когда вечером из Интернета вдруг узнал, что митинговали в Ижевске, оказывается, аж целых «полторы тысячи человек»!  
Это организаторы так заявили. Со ссылкой на стрим «Навальный live»...

Задумался. Либо я совсем слепой, либо… кто-то нагло врет, пытаясь скрыть чудовищный «epic fail», а заодно и отмазаться перед спонсорами за впустую потраченные на организацию митинга деньги. 
Полез глубже в Сеть, искать показания и свидетельства других очевидцев этого позорища…

Увы, но даже Сеть не выдала ничего, подтверждающего заверения организаторов о «тысячах» митингующих. Напротив, всё то, что нашел, говорило ох, как не в пользу «навальняшек»! 
Так, например, пользователь Николай Кривоногов делится своими впечатлениями в сети ВК, в паблике «Злой Ижевчанин»:
 
Image201805070143541525643034.png
 

Порадовали и комменты:
 
 
 
Image201805070147001525643221.png
Image201805070150031525643403.png
Image201805070151381525643498.png
 
 
Вот, по сути, и всё! 
Ну, не интересен гражданам Навальный и его толпа малолеток. Нет бурных обсуждений в Сети, нет поддержки и даже элементарного интереса к теме…

Пришлось лезть на официальные паблики навальноидов в Ижевске, на ВК и ОК
Впрочем и там ничего особо интересного обнаружить не удалось. Вот, например, основное фото, призванное показать массовость и многочисленность мероприятия:
 
Image201805070156511525643812.png
 
Фото сделано с такого ракурса, чтобы максимально заполнить кадр людьми. Но даже и этот нехитрый трюк не в силах скрыть малочисленность  «тусующихся»… 
Ой, простите! Не тусующихся, а протестующих…

Аналогично и на остальных фотографиях:
 
Image201805070200581525644059.png
 
Image201805070202161525644136.png
 
Ну, максимум полторы сотни человек. Максимум! 
И это – с учетом зевак, пришедших просто поглазеть на самих митингиующих, с учетом фотографов, блогеров, прессы…

А уж комменты как жгут!
 
 
Image201805070206101525644371.png
Image201805070208161525644497.png
 

Это вот про данного персонажа:
 
Image201805070207131525644433.png
 
 
 
 
 
 
 
Image201805070212461525644767.png
Image201805070213511525644831.png
Image201805070214341525644875.png
Image201805070222591525645379.png
 
В общем, как ни кути, но с массовостью и поддержкой со стороны населения у креаклов Навального так и не клеится. Народ не ведется больше на красивые словеса и призывные завывания. И дело здесь не только в том, что люди поумнели и научились отделять крикунов и популистов – от реальных политических деятелей, болтунов и демагогов – от тех, кто по-настоящему беспокоится за судьбы россиян и заботится о нашей стране.
 
Дело здесь еще и в том, что объективно жизнь вокруг нас не только не является кошмаром и адом, как голосят о том блаженные сектанты Навального, но напротив – с каждым годом налаживается и улучшается. Восстановлена оборонка, открываются все новые и новые производства, идет мощная поддержка со стороны государства, как крупного национального производителя, так и мелкого бизнеса. 

Растет и общее благосостояние россиян. Все дворы Ижевска просто заставлены личными автомобилями граждан, причем, как правило – это иномарки. (...довел-таки страну проклятый Путин!..
Полки магазинов завалены не просто едой, но продуктами, способными утолить требования самых изысканных гурманов. 

Сегодня я, простой ижевчанин, без проблем могу пойти и купить хоть живых устриц, хоть живых крабов или осетров в том же «Гастрономе». Мои дети всю зиму трескали бразильские арбузы и свежую малину/клубнику/голубику. И ведь это при том, что заработок всей нашей семьи из четырех человек держится на мне одном.

Никогда, особо подчеркиваю, НИКОГДА(!!!) еще россияне не жили столь богато и обеспеченно, как в последние 10-15 лет! 
Если есть голова на плечах, если имеются в наличии руки и желание работать – никаких проблем! 
Оформляешь за три-четыре дня ИП и вперед, к великим свершениям. Зарабатывай свои миллионы честно и вполне легально, и никто тебе слова плохого не скажет. 
Говорю это, как человек, работающий последние 15 лет только на себя (ИП).
 
Есть ли в стране проблемы? Разумеется, есть! 
А где, а в какой стране их нету?! Но худо ли, бедно, проблемы эти решаются! 
Невзирая на внешние санкции, не смотря на «палки в колеса» со стороны прозападных коллаборационистов и «пятой колонны». 
Решаются! 

Объективные показатели и сама жизнь вокруг нас говорят об этом, лучше любых агиток и пропаганды.
И уж конечно наш народ, имеющий более чем тысячелетнюю историю собственной государственности, не дурак. Люди видят, что все реальное – делается именно руками государства, именно благодаря столь ненавистному нашей «интеллигенции» Путину!
 
Тогда как со стороны так называемой «несистемной оппозиции» - сплошное враньё, блеяние о том, что «всё пропало», да завывания о «благом Западе» и чудовищной «варварской Рашке». 

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Что видели люди, все же верившие когда-то этим оппозиционным завывалам и приходившие-таки на их митинги? 
Жалкое нытье о невозможности выражать свое мнение (при том, что НА ДЕЛЕ - в части свободы слова Россия может дать фору любой западной стране!)…
Ужасы про преследование силовиками за репосты в соцсетях и всепожирающую коррупцию (с чем 99,9% россиян ЛИЧНО вообще не сталкиваются и едва ли столкнутся)… 
Бред про нищету населения и что во всем виновата «воровская шайка Путина» (это именно БРЕД, ибо опровергается элементарно фактами из собственной жизни людей и ростом их собственного благосостояния)... 

И т.д. и т.п. 
Собственно, все как обычно.

Ну, и кого может «зацепить» такая оппозиция, кроме совсем еще наивных школьников, не имеющих пока ни жизненного опыта, ни собственных убеждений, но находящихся в стадии полового созревания (гормоны, понимаешь!), когда бунт и протест осуществляется ради самого бунта и протеста?

Все ровно то же самое было и в этот раз. Собрались, побубнили и разошлись. 
Хорошо еще хоть, что обошлось без инцидентов. Но конструктива и результата как обычно не видно. 

Такая вот она наша «оппозиция». 
Полагаю, что ряды этих «недовольных» будут редеть и дальше, пока не достигнут на минимуме некоего «статистического уровня», обусловленного самой природой человека (все же, некое количество «вечно недовольных» присутствует в любом без исключения социуме).

А у меня на этом всё! 
Очередной «навальнинг» оказался «пшиком», как в рамках Ижевска, так, я полагаю, и по всей стране.
 
 
Источник: https://razuznaika.l...com/532190.html ;)
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