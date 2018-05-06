«Всероссийская акция против власти» - как это было? Взгляд из Ижевска.
Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 23:51
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#1
Отправлено Вчера, 23:51
Давно уже не следил за судорогами Алёши Навального, ибо года два-три, как этот эпический персонаж окончательно «сдулся», растерял остатки какого-либо авторитета даже среди либерально и оппозиционно настроенной взрослой публики, и занялся откровенной политической педофилией, дуря неокрепшие головы школьников.
Но вот давеча, в прекрасный субботний день 5-го мая, совершенно случайно, увидел некий «шабаш», организованный остатками сторонников Навального в моём городе – Ижевске (на Авангардной ул., в т.н. «Козьем Парке»). Собственно, увидел – и бес бы с ними. Очередной слет малолеток и городских фриков. Человек под сто. Ну, сотни полторы от силы! Как говорится, «три умственных калеки» - вот и весь митинг.
Однако, как же я был удивлен, когда вечером из Интернета вдруг узнал, что митинговали в Ижевске, оказывается, аж целых «полторы тысячи человек»!
Это организаторы так заявили. Со ссылкой на стрим «Навальный live»...
Задумался. Либо я совсем слепой, либо… кто-то нагло врет, пытаясь скрыть чудовищный «epic fail», а заодно и отмазаться перед спонсорами за впустую потраченные на организацию митинга деньги.
Полез глубже в Сеть, искать показания и свидетельства других очевидцев этого позорища…
Увы, но даже Сеть не выдала ничего, подтверждающего заверения организаторов о «тысячах» митингующих. Напротив, всё то, что нашел, говорило ох, как не в пользу «навальняшек»!
Так, например, пользователь Николай Кривоногов делится своими впечатлениями в сети ВК, в паблике «Злой Ижевчанин»:
Порадовали и комменты:
Вот, по сути, и всё!
Ну, не интересен гражданам Навальный и его толпа малолеток. Нет бурных обсуждений в Сети, нет поддержки и даже элементарного интереса к теме…
Пришлось лезть на официальные паблики навальноидов в Ижевске, на ВК и ОК.
Впрочем и там ничего особо интересного обнаружить не удалось. Вот, например, основное фото, призванное показать массовость и многочисленность мероприятия:
Фото сделано с такого ракурса, чтобы максимально заполнить кадр людьми. Но даже и этот нехитрый трюк не в силах скрыть малочисленность «тусующихся»…
Ой, простите! Не тусующихся, а протестующих…
Аналогично и на остальных фотографиях:
Ну, максимум полторы сотни человек. Максимум!
И это – с учетом зевак, пришедших просто поглазеть на самих митингиующих, с учетом фотографов, блогеров, прессы…
А уж комменты как жгут!
Это вот про данного персонажа:
В общем, как ни кути, но с массовостью и поддержкой со стороны населения у креаклов Навального так и не клеится. Народ не ведется больше на красивые словеса и призывные завывания. И дело здесь не только в том, что люди поумнели и научились отделять крикунов и популистов – от реальных политических деятелей, болтунов и демагогов – от тех, кто по-настоящему беспокоится за судьбы россиян и заботится о нашей стране.
Дело здесь еще и в том, что объективно жизнь вокруг нас не только не является кошмаром и адом, как голосят о том блаженные сектанты Навального, но напротив – с каждым годом налаживается и улучшается. Восстановлена оборонка, открываются все новые и новые производства, идет мощная поддержка со стороны государства, как крупного национального производителя, так и мелкого бизнеса.
Растет и общее благосостояние россиян. Все дворы Ижевска просто заставлены личными автомобилями граждан, причем, как правило – это иномарки. (...довел-таки страну проклятый Путин!..)
Полки магазинов завалены не просто едой, но продуктами, способными утолить требования самых изысканных гурманов.
Сегодня я, простой ижевчанин, без проблем могу пойти и купить хоть живых устриц, хоть живых крабов или осетров в том же «Гастрономе». Мои дети всю зиму трескали бразильские арбузы и свежую малину/клубнику/голубику. И ведь это при том, что заработок всей нашей семьи из четырех человек держится на мне одном.
Никогда, особо подчеркиваю, НИКОГДА(!!!) еще россияне не жили столь богато и обеспеченно, как в последние 10-15 лет!
Если есть голова на плечах, если имеются в наличии руки и желание работать – никаких проблем!
Оформляешь за три-четыре дня ИП и вперед, к великим свершениям. Зарабатывай свои миллионы честно и вполне легально, и никто тебе слова плохого не скажет.
Говорю это, как человек, работающий последние 15 лет только на себя (ИП).
Есть ли в стране проблемы? Разумеется, есть!
А где, а в какой стране их нету?! Но худо ли, бедно, проблемы эти решаются!
Невзирая на внешние санкции, не смотря на «палки в колеса» со стороны прозападных коллаборационистов и «пятой колонны».
Решаются!
Объективные показатели и сама жизнь вокруг нас говорят об этом, лучше любых агиток и пропаганды.
И уж конечно наш народ, имеющий более чем тысячелетнюю историю собственной государственности, не дурак. Люди видят, что все реальное – делается именно руками государства, именно благодаря столь ненавистному нашей «интеллигенции» Путину!
Тогда как со стороны так называемой «несистемной оппозиции» - сплошное враньё, блеяние о том, что «всё пропало», да завывания о «благом Западе» и чудовищной «варварской Рашке».
Что видели люди, все же верившие когда-то этим оппозиционным завывалам и приходившие-таки на их митинги?
Жалкое нытье о невозможности выражать свое мнение (при том, что НА ДЕЛЕ - в части свободы слова Россия может дать фору любой западной стране!)…
Ужасы про преследование силовиками за репосты в соцсетях и всепожирающую коррупцию (с чем 99,9% россиян ЛИЧНО вообще не сталкиваются и едва ли столкнутся)…
Бред про нищету населения и что во всем виновата «воровская шайка Путина» (это именно БРЕД, ибо опровергается элементарно фактами из собственной жизни людей и ростом их собственного благосостояния)...
И т.д. и т.п.
Собственно, все как обычно.
Ну, и кого может «зацепить» такая оппозиция, кроме совсем еще наивных школьников, не имеющих пока ни жизненного опыта, ни собственных убеждений, но находящихся в стадии полового созревания (гормоны, понимаешь!), когда бунт и протест осуществляется ради самого бунта и протеста?
Все ровно то же самое было и в этот раз. Собрались, побубнили и разошлись.
Хорошо еще хоть, что обошлось без инцидентов. Но конструктива и результата как обычно не видно.
Такая вот она наша «оппозиция».
Полагаю, что ряды этих «недовольных» будут редеть и дальше, пока не достигнут на минимуме некоего «статистического уровня», обусловленного самой природой человека (все же, некое количество «вечно недовольных» присутствует в любом без исключения социуме).
А у меня на этом всё!
Очередной «навальнинг» оказался «пшиком», как в рамках Ижевска, так, я полагаю, и по всей стране.
Источник: https://razuznaika.l...com/532190.html
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