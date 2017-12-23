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Каким сервисом рассылок Вы пользуетесь для рассылок на тему заработка?

Автор темы AmeLina, Сегодня, 11:19
рассылка сервис рассылок емейл-маркетинг подписчики

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#1 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

  • Киберсанты
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  • 670 сообщений
362
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 11:19

Здравствуйте, коллеги!

 

Как-то неожиданно встал передо мной вопрос выбора сервиса рассылок и вот что я обнаружила: у большинства сервисов стоит ограничение по тематике рассылок, а именно - запрещено рассылать рекламу финансовых пирамид, Forex, работы из дома, заработка денег онлайн, а также рекламу майнинга криптовалют, оборот криптовалют и других денежных суррогатов, ну и плюс информацию о партнерских программах.

 

Первым на ум пришел Джастклик, но почитав их группу, поняла, что с рассылками там полная засада - то не отправляются, то глючат, то еще какие-то проблемы, клиенты воют, поддержка молчит. Долгое время работала с MailerLite, но они МОЛЧА блокируют аккаунты и даже не объясняют, в чем причина (хотя я старалась не нарушать их правила). Один раз заблокировали так, что пришлось писать им письма с просьбой забрать базу (то есть заблокировали без предупреждения и базу свою пришлось возвращать с боем). Бесит такое отношение!

 

У других сервисов либо такая тема рассылок в запрете, либо цены кусачие. 

 

В общем, люди добрые, подскажите, пжст, кто с какого сервиса шлет? 


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