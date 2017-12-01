Как за 24 часа проработать свой самый культовый страх?

Отправлено Вчера, 23:34

Если человек попытается отследить свое поведение, когда он поставил большую цель, то обычно наблюдается следующая картина:

Наше тело нас не слушается

Внимание не фокусируется

Долго делать дело не можем

Самосаботаж

Получается, что человек не может управлять собой?

Как же это глупо? Ведь мы все привыкли к мысли о том, что мы всегда делаем то, что хотим и всегда контролируем ситуацию.

Но это не так.

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К сожалению, в школе не было предмета, который называется «Умение управлять собой».

На этом предмете ученикам давали простые задания, сделать что-то и следить за своими состояниями. Поставить намерение сделать какое-то действие и наблюдать за своим телом, как оно это делает.

Это очень интересное наблюдение.

Порой тело начинает вытворять такие выкрутасы, чтобы не выходить из зоны комфорта, что диву даешься.

На этом предмете учили бы добиваться результата. Учили бы доводить дела до конца, а не бросать на половине пути.

Предлагаю вам, воссоздать этот предмет, но только для самого себя.

Что нужно делать:

1) Поставьте небольшую цель (на 20-30 минут).

2) Начните делать, наблюдайте за своим поведением.

3) Закончите дело

4) Поблагодарите себя

5) На следующий день поставьте другу цель и т.д.

Это упражнение будет тренировать в вас умение доделывать дела до конца, умение фокусироваться, умение радоваться своим достижениям.

Обязательно проделывайте эти упражнения, они принесут вам огромную пользу.

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