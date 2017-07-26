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Продвижение канала в YouTube

Автор темы Socialmed, Вчера, 09:01

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#1 Socialmed

Socialmed

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 09:01

Есть отличный сервис Beseed.ru который позволяет продвигать видео и выводить его в топ по разным критериям с помощью вирусного посева на различных сайтах и социальных сетях. Кроме того вы можете зарабатывать деньги на просмотрах видео. То есть  вы можете размещать видео на своем сайте или любой другой площадке (группе в социальной сети) и зарабатывать на просмотрах. Так же там есть отличная партнерская программа в которой вы можете привлекать как рекламодателей, так и паблишеров. Переходите по ссылке, регистрируйтесь и продвигайте свой канал или зарабатывайте на размещении и просмотрах видео!


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