Продвижение канала в YouTube

Отправлено Вчера, 09:01

Есть отличный сервис Beseed.ru который позволяет продвигать видео и выводить его в топ по разным критериям с помощью вирусного посева на различных сайтах и социальных сетях. Кроме того вы можете зарабатывать деньги на просмотрах видео. То есть вы можете размещать видео на своем сайте или любой другой площадке (группе в социальной сети) и зарабатывать на просмотрах. Так же там есть отличная партнерская программа в которой вы можете привлекать как рекламодателей, так и паблишеров. Переходите по ссылке, регистрируйтесь и продвигайте свой канал или зарабатывайте на размещении и просмотрах видео!