Рейтинг надежности мультикурсов изд-ва Инфо-ДВД

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C момента своего возникновения в 2008 году, издательство Инфо-ДВД является эталоном качества, надежности, честности и порядочности. В самом начале своего пути мы выпускали обучающие курсы на DVD-носителях и бумажные книги. Затем перешли к формату онлайн- тренингов. И вот, наконец, разработали и внедрили принципиально новый, инновационный формат онлайн-обучения – мультикурс

К сотрудничеству с издательством привлекаются только те авторы, которые являются признанными экспертами в той сфере деятельности, которой они обучают. Каждый автор и каждая предложенная им программа (курс, тренинг, коучинг и пр.) изучаются индивидуально, проходя жесточайшие проверки на актуальность, реализуемость, эффективность и пр. Отсев изначально заявленных к изданию курсов/тренингов составляет порядка 90%, лишь около 10% от числа первоначальных заявок поступают в обработку и издаются нами.

Отбор авторов и поддержка при создании ими мультикурсов осуществляется при помощи всей команды профессионалов Инфо-ДВД, что позволяет выпускать только качественные, по-настоящему полезные и практические, широко востребованные рынком информационные продукты (среди которых главное предпочтение отдается продуктам финансовой тематики)!

С ростом самого издательства, растет и наша клиентская база. А это значит, что возрастает и количество тех тем, по которым наши клиенты желали бы пройти качественное и всестороннее обучение. Аудитория начинает требовать от нас такие курсы и тренинги, которые раньше наше издательство старалось обходить стороной по чисто субъективным, этическим причинам.

Так, например, совсем недавно выяснилось, что среди опрошенных нами клиентов очень востребована тема так называемых «бинарных опционов». Однако, поскольку высшее руководство издательства и наши топовые менеджеры относятся к теме «бинарных опционов» скептически, воспринимая это направление скорее как игровое, а сами «бинарные опционы» – как разновидность тотализатора, долгое время мы просто отказывали авторам, которые приходили к нам с предложением выпустить курс или провести тренинг по «бинарным опционам». А значит, оставались неудовлетворенными те наши клиенты, которые хотели бы пройти обучение именно по этой теме.

Имеем ли мы моральное право брать на себя ответственность и решать ЗА наших клиентов, что «хорошо» для них, а что «плохо»?

Можем ли мы натянуть на себя мантию судьи и в приказном порядке диктовать нашим ученикам – чему они могут обучаться, а чему нет?!.

Полагаю, что нет!..

Наши клиенты – совершеннолетние, дееспособные, умные люди, которые прекрасно и без нас разбираются в том, что такое «хорошо», а что такое «плохо». И мы, как издательство, не имеем морального права решать за ВАС – чему вам, наши дорогие клиенты, ученики и подписчики, можно учиться, а чему нельзя. Если та или иная тема не запрещена Законом и находится в рамках правового поля, то обучаться ЭТОМУ или же нет, можете решить Вы и только Вы сами!

Максимум что мы можем позволить себе в связи с этим, так это лишь выразить наше скромное мнение на ту или иную тему, обозначить наш субъективный взгляд, наше собственное отношение к ней. Именно это ОТНОШЕНИЕ и призван обозначить наш «Рейтинг надежности мультипродуктов Инфо-ДВД».

Не качество конкретного мультипродукта! – если мы выпускаем его, значит, беремся обеспечить самое наивысшее качество исполнения…

Не степень компетентности автора! – если мы подписали контракт с данным автором, значит, он является настоящим профессионалом, экспертом в своей области…

И уж, конечно же, не степень законности/незаконности данного мультипродукта! – вся наша деятельность является 100% законной и мы не намерены преступать рамки Закона ни на йоту!..

«Рейтинг надежности мультипродуктов Инфо-ДВД» – это, с одной стороны, рейтинг нашего этического отношения к теме того или иного выпускаемого нами мультипродукта, а с другой стороны, это степень оценки нами рискованности данной темы.