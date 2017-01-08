Что такое мультикурс?

Отправлено Вчера, 22:20







Введение

Вот и наступил 2017-й год. Отгремели корпоративы, отзвенели здесь и там детские утренники. Сложены в коробки и спрятаны подальше в чулан искусственные ёлки. Осыпались, засохли и были выброшены на помойку их натуральные собратья. Веселье и фейерверки остались в прошлом, а перед протрезвевшими и опухшими от долгих праздников людьми вновь замаячили серые будни.

Увы, но с оптимизмом и радостью новый 2017-й год встречают не многие. Россия, потрепанная санкциями, вслед за стремительно дешевеющей нефтью, погружается все глубже и глубже в рецессию. Не лучше обстоят дела и на мировой арене – неотвратимой мрачной тенью над всем земным шаром нависла вторая волна Глобального Суперкризиса.

И без того идущая вразнос Европа, столкнулась с новой напастью – полчищами мигрантов с Ближнего Востока. Сам Ближний Восток целенаправленными стараниями США давно превращен в территорию перманентного неуправляемого хаоса. Разговоры о Третьей Мировой войне уже не кажутся чем-то фантастическим.

Изнывающие под давлением совершенно неподъемного долга США – умудрились, за годы пребывания на посту чернокожего президента, увеличить сумму этого долга еще на 80%, поставив тем самым своего рода новый антирекорд – ни одна развитая страна Запада никогда в истории не наращивала госдолг с такой скоростью. Еще немного и Америка не сможет даже обслуживать этот воистину астрономический долг, о возвращении же его и речи не идет.

Но, Бог с ним, со всем остальным миром, вернемся обратно домой, в Россию-матушку. Увы и ах, но стараниями враждебно настроенного к нам Запада, вкупе с засевшими в правительстве РФ либералами-западниками нашего собственного «разлива», а так же вследствие рухнувших нефтяных котировок, жизненный уровень наших сограждан буквально-таки обвалился и заколотился в конвульсиях.

Покупательная способность россиян откатилась более чем на десять лет назад, к уровню 2005 года. Но и это еще не предел, так как есть все основания опасаться дальнейшего снижения, до уровня 2003 года, а то и ниже. Отсутствие у населения свободных денег не могло не сказаться и на оборотах розничной торговли – индекс розничного товарооборота за прошлый год упал на десятки процентов. И, по всей видимости, будет снижаться дальше.

Не обошла стороной эта тенденция и сферу информационного бизнеса, где, так же, наблюдается едва ли ни повсеместный спад продаж в подавляющем большинстве сегментов отрасли. Конверсия как индивидуальных одностраничников, так и больших электронных магазинов – неукоснительно падает. И это – на фоне стабильной, а в некоторых случаях и возросшей посещаемости ресурсов!

То есть, люди, как и прежде (а то и в бОльшем количестве) заходят на продающие странички, внимательно изучают их, облизываются и… уходят прочь, так и не совершив заказ. Нет денег, а точнее – деньги есть, но их очень мало и тратятся эти деньги людьми сейчас преимущественно на товары первой необходимости. А посему, не смотря на более агрессивную рекламу, массовые распродажи, огромные скидки и прочие ухищрения, большинство инфо-бизнесменов Рунета терпят колоссальные убытки.

На первый взгляд, причина столь глубокого падения продаж в сфере инфобизнеса коренится там же, где и причина падения продаж в бизнесе вообще, и причина эта сугубо внешняя – кризис (а значит и сопутствующее любому экономическому кризису снижение покупательной способности населения). А раз так, то выходит, что от самих инфобизнесменов мало что зависит в сложившейся ситуации? Но не будем спешить с выводами…

Ведь совсем недавно, в 2007-09 годах мы уже проходили нечто аналогичное (первую волну Глобального Суперкризиса) и тогда, не смотря на не менее серьезные проблемы в экономике и даже целую серию банкротств в сфере реального бизнеса, непосредственно ИНФОбизнес пережил трудный период без каких-либо ощутимых потрясений. Столь серьезного падения в продажах, как сейчас, не было!

Вот и получается, что помимо чисто внешней кризисной причины, наша инфобизнесовая отрасль, вместе с тем, столкнулась еще и с кризисом внутренним – когда потенциал прежних моделей ведения инфобизнеса оказался исчерпан, а новые модели еще не успели сформироваться и находятся сейчас в стадии становления, со всеми вытекающими из этого негативными (в плане продаж и извлечения прибыли) результатами.

Более того, именно эта внутренняя причина является, на мой взгляд, основной!

Какие бы шторма ни бушевали в мире макроэкономики и политики, рано или поздно они закончатся. Корме того, ни один инфобизнесмен не в силах повлиять на внешние кризисные причины, а значит, рвать на себе одежды и посыпать голову пеплом по этому поводу, едва ли имеет смысл.

Гораздо разумнее и продуктивнее будет сосредоточиться непосредственно на внутриотраслевом кризисе. Ибо отбросить устаревшую модель инфобизнеса и перейти на новую, это не только по силам каждому отдельно взятому предпринимателю, но и является его прямой обязанностью (разумеется, если он заинтересован в развитии и процветании своего бизнеса).

И именно тот, кто первым нащупает и сформирует новую бизнес-модель, кто одним из первых переведет свой инфобизнес на новые рельсы, тот сможет поднять свои продажи на новый уровень , даже в условиях продолжающего бушевать на планете Глобального Экономического Кризиса. Ну, а уж в посткризисном мире продажи этих удачливых счастливчиков рванут вверх так, что никакой шкалы для измерения не хватит!

Всё это замечательно, - скажете вы, - но как заглянуть в будущее и увидеть эту «новую модель» инфобизнеса? Да и сам автор данного текста, разве обладает он даром прорицателя или машиной времени, разве известно ему самому – что именно будет представлять собой «новая модель»?..

Охотно отвечу на этот каверзный вопрос. Да, пишущий сейчас эти строки автор не является ни прорицателем, ни путешественником во времени. И не смотря на это, он не только всё знает про «новую модель» инфобизнеса, но он еще и активно использует ее на практике!

Как такое возможно?!.

На самом деле, все очень просто, друзья. Для того чтобы смоделировать будущее, нужно всего лишь очень внимательно проанализировать прошлое, понять тенденции и уловить тренды, двигавшие инфобизнес ранее, а затем – просто экстраполировать всё это вперед, в будущее. И не нужны ни дар прорицания, ни машина времени. Достаточно лишь умения мыслить и анализировать, опираясь на факты.

Итак, прежде чем дать вам готовый рецепт, прежде чем перейти к описанию «новой модели» инфобизнеса, а так же к обоснованию ее удобства, выгодности и перспективности, позвольте озвучить вам всю ту логическую цепочку, которая и привела автора данного текста к финальному выводу. Давайте вместе совершим небольшую ретроспективу, и шаг за шагом пройдем весь путь с момента возникновения инфобизнеса в Рунете – до наших дней.

Рассмотрев эволюцию отечественного инфобизнеса, мы подробно проанализируем все тенденции, сложившиеся в этой сфере к настоящему моменту, взвесим все плюсы и минусы существующих форматов инфопродуктов, а вот затем уже – сделаем шаг в будущее.