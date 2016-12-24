софтбокс - сделать самому или купить?

Отправлено Сегодня, 07:21

Маша Иванова, если лишних денег нет совсем, то можно сделать и самому. Я так поступил в своё время. В результате получилась, в принципе, эффективная, но жутко неудобная, громоздкая конструкция. Сейчас понимаю, что лучше бы я не парил себе тогда мозг и купил нормальный готовый софтбокс, чтоб был складной и с надежным креплением для стойки. Не так дорого они и стоят.