Перейти к содержимому

Монетизируй свои знания и опыт с помощью Инфоклуба!
Торговый помощник для работы на FOREX
Фотография

софтбокс - сделать самому или купить?

Автор темы Маша Иванова, Сегодня, 05:17
софтбокск освещение для видео

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 Маша Иванова

Маша Иванова

    Коммерсант

  • Киберсанты
  • PipPipPipPip
  • 113 сообщений
16
Хороший

Отправлено Сегодня, 05:17

Здравствуйте. Записываем видеокурсы. Не с экрана копьютора, а в помещении. Возникла проблема с освещением. Какой софтбокс покупать? Или сделать своими руками? Про это куча роликов в инете. Мы из питера. Тут на юноне всё есть. Но, когда не знаешь, что надо, тебе могут всучить и безделушку. Подскажите пожалуйста. 


  • 0

#2 akdix

akdix

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 763 сообщений
73
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 07:21

Маша Иванова, если лишних денег нет совсем, то можно сделать и самому. Я так поступил в своё время. В результате получилась, в принципе, эффективная, но жутко неудобная, громоздкая конструкция. Сейчас понимаю, что лучше бы я не парил себе тогда мозг и купил нормальный готовый софтбокс, чтоб был складной и с надежным креплением для стойки. Не так дорого они и стоят.


  • 0
Партнёрская программа музыкально-звуковой направленности >>
Обратно в Вопросы и ответы


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Делаем сами
  3. Вопросы и ответы
  4. Правила форума