Здравствуйте. Записываем видеокурсы. Не с экрана копьютора, а в помещении. Возникла проблема с освещением. Какой софтбокс покупать? Или сделать своими руками? Про это куча роликов в инете. Мы из питера. Тут на юноне всё есть. Но, когда не знаешь, что надо, тебе могут всучить и безделушку. Подскажите пожалуйста.
софтбокс - сделать самому или купить?
Автор темы Маша Иванова, Сегодня, 05:17софтбокск освещение для видео
В теме одно сообщение
#2
Отправлено Сегодня, 07:21
Маша Иванова, если лишних денег нет совсем, то можно сделать и самому. Я так поступил в своё время. В результате получилась, в принципе, эффективная, но жутко неудобная, громоздкая конструкция. Сейчас понимаю, что лучше бы я не парил себе тогда мозг и купил нормальный готовый софтбокс, чтоб был складной и с надежным креплением для стойки. Не так дорого они и стоят.
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