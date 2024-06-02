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Чертежи, 3D, радиотехника

Автор темы Openair1985, 02 июн 2024 16:35

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#1 Openair1985

Openair1985

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Отправлено 02 Июнь 2024 - 16:35

Хочу с вами поделиться ссылкой на портал образовательных услуг где выгодно делаются и проектируются любые чертежи - https://kompaswork.ru

 Не жалею что туда обратился, заказал чертежи на диплом, получил пятёрочку!.

 


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