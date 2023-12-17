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Толя, с Днём Рождения!

Автор темы Алексей Шемшурин, 17 дек 2023 09:42

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Сообщений в теме: 6

#1 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Отправлено 17 Декабрь 2023 - 09:42

Толя, с Днём Рождения!

 

Удачи, радости, творческих успехов! И конечно, внутренней гармонии, новых больших целей и их достижений, семейного благополучия и такой же, как всегда, активной жизнненной позиции!

 

 

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#2 Лена

Лена

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Отправлено 17 Декабрь 2023 - 11:26

П О З Д Р А В Л Я Ю !

 

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#3 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено 17 Декабрь 2023 - 14:14

Алексей, Лена, ОГРОМНОЕ спасибо вам, друзья!!!  :wub:  :wub:  :wub:


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#4 Обществовед

Обществовед

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Очень хороший
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Отправлено 17 Декабрь 2023 - 17:31

Поздравляю. 

Всего хорошего. 


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#5 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Очень хороший
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Отправлено 17 Декабрь 2023 - 19:41

Иван, благодарю!  :)


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#6 Алексей web

Алексей web

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Отправлено 18 Декабрь 2023 - 12:46

С Днём Рождения, Толь ! Здоровья, процветания и благополучия !

 

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#7 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Отправлено 18 Декабрь 2023 - 18:56

Алексей, большое спасибо!!!


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