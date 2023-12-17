Отправлено 17 Декабрь 2023 - 09:42

Толя, с Днём Рождения!

Удачи, радости, творческих успехов! И конечно, внутренней гармонии, новых больших целей и их достижений, семейного благополучия и такой же, как всегда, активной жизнненной позиции!