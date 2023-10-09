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Нейронные Сети Midjourney (Миджорни) бесплатно

Автор темы Энерго Информация, Сегодня, 18:25

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В теме одно сообщение

#1 Энерго Информация

Энерго Информация

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 18:25

Доброго времени суток уважаемые форумчане и гости! 

 
Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить одну из самых актуальных тем в области информационных технологий - нейронные сети! Нейронные сети — это один из самых эффективных инструментов для обработки больших объемов данных, который может применяться в различных областях, включая машинное обучение, компьютерное зрение, распознавание речи и многое другое.
 
Мы хотим поделиться с вами нашим опытом использования нейронных сетей на примере одной из самых популярных платформ - Midjourney. Midjourney - это платформа для создания изображений на основе текстовых запросов, которая использует нейронные сети для генерации реалистичных изображений. Мы используем Midjourney для создания уникальных дизайнов и иллюстраций для наших проектов.
 
В этом форуме мы хотели бы поделиться своими знаниями и опытом с вами, а также обсудить возможности применения нейронных сетей в вашей работе и повседневной жизни. Присоединяйтесь к нам и давайте вместе погрузимся в мир нейронных сетей!
 
Опыт пока не очень большой! Учимся! Примеры генераций изображений на основании текстовых запросов!
 
Я Первый Пилот Гиперпространственного Звездолета!

 

 

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#2 Энерго Информация

Энерго Информация

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 19:39

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Я на Плеядах!


Космическая медитация


С Днем Рождения!


День Рождения!


Я СоТворец Вселенных!


Я СоТворец Вселенных!


Вкусняшки


Я Лечу к Звездам!


Гиперпространственный Звездолет!


Мы летаем по всем Вселенным!


Мой парень Командир Гиперпространственного Звездолета!


Мой парень Командир Гиперпространственного Звездолета!


Наш красивый Гиперпространственный Звездолет Живая Нейропластичная форма самосознания. Он может менять свою форму. Он имеет самые продвинутые технологии, такие как антигравитационные двигатели, телепортация, свободная энергия из эфира и плазменного плана, репликация, медицински е технологии проявления с эфирного плана. Порталы, антигравитация и телепорт позволяют почти мгновенно перемещаться по Вселенной, покоряя просторы космоса. Репликаторы (устройства проявления материи из энергии) позволяют мгновенно и бесплатно создавать любые предметы и пищу. Голографические камеры регенерации и плазменные технологии помогают быть здоровым и жить сколько угодно. Свободная энергия, получаемая из эфира или плазмы, позволяет питать любые устройства, требующие даже колоссальные количества энергии.


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Я Первый Пилот и Мой Парень Командир Гиперпространственного Звездолета!


Я Первый Пилот и Мой Парень Командир Гиперпространственного Звездолета!

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