Нейронные Сети Midjourney (Миджорни) бесплатно

Доброго времени суток уважаемые форумчане и гости!
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Отправлено Сегодня, 18:25
Доброго времени суток уважаемые форумчане и гости!
Отправлено Сегодня, 19:39
Я на Плеядах!
Космическая медитация
С Днем Рождения!
День Рождения!
Я СоТворец Вселенных!
Я СоТворец Вселенных!
Вкусняшки
Я Лечу к Звездам!
Гиперпространственный Звездолет!
Мы летаем по всем Вселенным!
Мой парень Командир Гиперпространственного Звездолета!
Мой парень Командир Гиперпространственного Звездолета!
Наш красивый Гиперпространственный Звездолет Живая Нейропластичная форма самосознания. Он может менять свою форму. Он имеет самые продвинутые технологии, такие как антигравитационные двигатели, телепортация, свободная энергия из эфира и плазменного плана, репликация, медицински е технологии проявления с эфирного плана. Порталы, антигравитация и телепорт позволяют почти мгновенно перемещаться по Вселенной, покоряя просторы космоса. Репликаторы (устройства проявления материи из энергии) позволяют мгновенно и бесплатно создавать любые предметы и пищу. Голографические камеры регенерации и плазменные технологии помогают быть здоровым и жить сколько угодно. Свободная энергия, получаемая из эфира или плазмы, позволяет питать любые устройства, требующие даже колоссальные количества энергии.
Я Первый Пилот и Мой Парень Командир Гиперпространственного Звездолета!
Я Первый Пилот и Мой Парень Командир Гиперпространственного Звездолета!
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