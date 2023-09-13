Отправлено 13 Сентябрь 2023 - 18:49

Ознакомился со статьей https://nauka.club/p...hchezhitie.html , там описано какие нужно собрать документы для заселения в общежитие. Статья оказалось полезной для меня, узнал как проходит заселение и что для этого нужно, поэтому делюсь ссылкой.