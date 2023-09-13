Перейти к содержимому

Фотография

документы для заселения в общежитие

Автор темы polia, 13 сен 2023 18:49

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 polia

polia

    Стажер

  • Киберсанты
  • PipPipPip
  • 75 сообщений
0
Обычный

Отправлено 13 Сентябрь 2023 - 18:49

Ознакомился со статьей https://nauka.club/p...hchezhitie.html , там описано какие нужно собрать документы для заселения в общежитие. Статья оказалось полезной для меня, узнал как проходит заселение и что для этого нужно, поэтому делюсь ссылкой.

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Флуд и флейм


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Флуд и флейм
  4. Правила форума