Ознакомился со статьей https://nauka.club/p...hchezhitie.html , там описано какие нужно собрать документы для заселения в общежитие. Статья оказалось полезной для меня, узнал как проходит заселение и что для этого нужно, поэтому делюсь ссылкой.
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Отправлено 13 Сентябрь 2023 - 18:49
Ознакомился со статьей https://nauka.club/p...hchezhitie.html , там описано какие нужно собрать документы для заселения в общежитие. Статья оказалось полезной для меня, узнал как проходит заселение и что для этого нужно, поэтому делюсь ссылкой.
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